Ова три знака у марту неће знати шта ће с парама

Извор:
Крстарица
16.02.2026
10:41
Коментари:0
У марту ће некима новчаник бити претијесан – новац који је дуго каснио коначно стиже, и то толико да ћете га једва смјестити у џеп.
Три знака улазе у мјесец у којем паре не касне, не “висе у ваздуху” и не нестају истог дана кад легну. Стижу заостале исплате, појављују се нове прилике, а понеко ће добити и понуду која мијења мјесечни буџет из коријена.
Остали спортови
Тренер Партизана срамно вријеђао младе одбојкашице
Ово је онај период када престајете да бројите сваки динар и почињете да планирате мало даље од сљедеће плате.
Ово су три знака којима март доноси највећи прилив новца:
Бику март доноси исплату која је одлагана или обећавана. Многи Бикови могу очекивати заостале хонораре, бонус на послу или додатну зараду кроз приватни ангажман.
Посебно друга половина мјесеца носи стабилан прилив – не један износ, већ двије или три уплате у кратком року. То је разлог због ког ће новчаник бити претијесан, јер се новац неће задржати на минимуму, већ ће коначно прећи границу “довољно”.
Хроника
Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело
За неке Бикове ово је и почетак стабилнијег периода, договор који сада потписују доноси редован приход у наредним мјесецима.
Лав у марту повлачи пословни потез који директно доноси новац. То може бити нова сарадња, промјена посла, приватни пројекат или додатни ангажман који се испоставља као пун погодак.
Средина мјесеца је кључна, тада долази понуда која повећава мјесечни приход или доноси једнократну, али већу суму.
Лавовима новац долази јер се усуђују да траже више. И управо зато ће им новчаник бити претијесан – јер ће март пробити финансијски плафон који су сами себи поставили.
Свијет
Мађарска и Словачка траже да им Загреб омогући транспрот руске нафте
Код Стријелца март доноси изненађење. Новац долази кроз нешто што није било у првом плану -препорука, стари контакт, посао “са стране” или чак поврат новца који нису очекивали.
Прва половина мјесеца може донијети мањи прилив, али крај марта доноси јачи финансијски талас. То је тренутак када схватају да више не морају да сабирају сваки динар.
Због комбинације планираног и непланираног прилива, и код њих ће новчаник бити претијесан, први пут послије дужег времена без осјећаја стезања.
Март за Бика, Лава и Стријелца значи једно – новац коначно долази у правом тренутку. Не као илузија, не као празно обећање, већ кроз конкретне уплате и прилике које се реализују.
Хроника
Приведен директор РМУ ''Бановићи''
Ако сте међу ова три знака, будите спремни да прихватите више него иначе. Јер овог мјесеца постоји реална шанса да вам новчаник буде претијесан – а то је проблем који се рјешава са осмијехом.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму