Мађарска и Словачка траже да им Загреб омогући транспрот руске нафте

Мађарска и Словачка затражиле су од Хрватске да допусти транспорт руске нафте преко Јадранског нафтовода будући да је Украјина блокирала њихове испоруке преко нафтовода Дружба, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Сијарто је на платформи Икс написао синоћ да је, "будући да Украјина из политичких разлога одбија поново да покрене транзит нафте нафтоводом Дружба" заједно са словачком министарком привреде Денисом Саковом послао писмо хрватском министру привреде Анти Шушњару.
У писму се се тражи да Хрватска одмах допусти транспорт руске нафте у Мађарску и Словачку путем Јадранског нафтовода.
- Тражимо од Хрватске да омогући транспорт руске нафте у Мађарску и Словачку путем нафтовода Адриа, јер наше изузеће од санкција пружа могућност увоза руске нафте морем ако су испоруке нафтоводом поремећене - рекао је мађарски шеф дипломације, преноси Хина.
Нагласио је да "безбједност снабдијевања енергијом неке земље никада не смије бити идеолошко питање".
- Стога очекујемо да Хрватска, за разлику од Украјине, неће угрозити сигурност снабдијевања нафтом Мађарске и Словачке из политичких разлога - нагласио је Сијарто.
Подсјећа се да је Сијарто раније рекао да Украјина блокира испоруке нафте Мађарској како би створила тешку ситуацију за владу те земље уочи парламентарних избора заказаних за 12. април.
