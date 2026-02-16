Logo
Орбан: Зеленски се директно умијешао у изборе у Мађарској

16.02.2026

09:37

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Украјински предсједник Володимир Зеленски "директно се умијешао" у мађарску предизборну кампању нападајући мађарску владу, рекао је данас мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је објавио на Фејсбуку да су током прошле седмице политички напади из Украјине прешли на нови ниво.

"Када ме Зеленски лично напада зато што не подржавамо убрзано приступање Украјине ЕУ, он заправо доводи у питање суверену одлуку мађарског народа", навео је Орбан.

Орбан је напоменуо да су Мађари у анкети 2025. године јасно ставили до знања да не желе да Украјина постане чланица ЕУ.

"Као премијер Мађарске, моја је дужност да спроведем одлуку мађарског народа. И то ћу чинити, изнова и изнова. Свиђало се то предсједнику Зеленском или не", закључио је Орбан.

Виктор Орбан

