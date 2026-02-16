Главни амерички тужилац: Објављени сви Епстајнови досијеи, садрже више од 300 познатих имена

Извор:
Главни амерички тужилац Пам Бонди саопштила је да су објављени сви досијеи бившег финансијера и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина и да је у тим документима наведено више од 300 имена познатих личности.
Бонди тврди да ниједан запис није задржан "због срамоте, повреде репутације или политичке осјетљивости", пренио је Фокс њуз.
Она је у писму, датираним на суботу, објавила да су сви Епстинови досијеи објављени у складу са Законом о транспарентности докумената.
Фокс њуз је добио писмо упућено предсједнику Правосудног одбора Сената Чаку Граслију, републиканцу из Ајове, конгресмену Дику Дарбину, демократи из Илиноиса, предсједнику Правосудног одбора Представничког дома Џиму Џордану, републиканцу из Охаја, и конгресмену Џејмију Раскину, демократи из Мериленда.
Писмо садржи списак од више од 300 имена познатих личности, укључујући и америчког предсједника Доналда Трампа, бившег предсједника Барака Обаму и бившу прву даму Мишел Обаму, британског принца Харија, оснивача Мајкрософта Била Гејтса, глумца Вудија Алена, власника Фејсбука Марка Закерберга, пјевача Курта Кобејна и Бруса Спрингстина.
Поједина од поменутих имена имала су опсежан директан контакт путем електронсле поште са Епстином или његовом сарадницом Гислејн Максвел, док су друга поменута у дијелу документа (укључујући писање у штампи) који на први поглед није повезан са питањима Епстина и Максвел, наводи се у писму.
У документу је наведен широк спектар материјала, укључујући информације о организацијама и мрежама за које се тврди да су повезане са Епстиновом трговином људима и финансијским операцијама у корпоративним, непрофитним, академским и владиним сферама, као и интерне имејлове, дописе и биљешке са састанака Министарства правде о томе да ли да се подигне оптужница, одбије или настави истрага.
Документи, такође, обухватају записе који се односе на потенцијално уништавање или прикривање релевантног материјала и документације у вези са Епстиновим притварањем и смрћу, укључујући извјештаје о инцидентима, разговоре са свједоцима и записнике медицинског вјештака и о обдукцији.
Појединци чија су имена редигована због осјетљивости нису укључени, наводи се у писму и додаје да је процес редиговања био опсежан, укључујући консултације са жртвама и њиховим адвокатима.
