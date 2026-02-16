Logo
Трамвај смрти прошле године искључен чак 50 пута из саобраћаја

16.02.2026

10:42

tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Елмин Плећан, адвокат ГРАС-овог возача трамваја Аднана Касаповића, истакао је оно на шта су му указали возачи трамваја овог предузећа послије прошлоседмичне тешке саобраћајне несреће.

Тврди да су му дали евиденцију која се односи на трамвај на линији 1 Жељезничка станица Башчаршија, а који је 12. фебруара исклизнуо из шина на раскрсници код Амбасаде Сједињених Америчких Држава.

"То је информација од возача који су ми дали евиденцију за то возило. Показали су ми да је тај трамвај прошле године 50 пута искључен из вожње. Видио сам ту евиденцију и она постоји у ГРАС. То предузеће мора имати сваку евиденцију за свако возило, што се односи и на то када се пушта у саобраћај, када се повлачи из саобраћаја, када су ванредна искључења", нагласио је.

На питање Клиx да ли је информисан о томе да ли је (не)уобичајено да се таква врста возила толико често искључује из саобраћаја рекао је:

"Рекли су ми оно што отприлике и знам, а то је да је ријеч о толико старом возилу и да се догађају тзв. залијепљене вожње. Уобичајено је да се они при ‘залијепљеној вожњи’ угасе и поново враћају у вожњу. Не знам на који начин врше поправке".

Аднан Касаповић је управљао трамвајем који је исклизнуо из шина, те том приликом усмртио 23-годишњег студента Ердоана Моранкића из Брчког те повриједио четири особе.

Међу повријеђенима је 17-годишња Ела Јовановић која је тешко повријеђена. Касаповић је тренутно једини осумњичени и јуче је пуштен из притвора.

