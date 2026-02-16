Трамвај смрти прошле године искључен чак 50 пута из саобраћаја

Извор:
Агенције
16.02.2026
10:42
Коментари:0
Елмин Плећан, адвокат ГРАС-овог возача трамваја Аднана Касаповића, истакао је оно на шта су му указали возачи трамваја овог предузећа послије прошлоседмичне тешке саобраћајне несреће.
Тврди да су му дали евиденцију која се односи на трамвај на линији 1 Жељезничка станица Башчаршија, а који је 12. фебруара исклизнуо из шина на раскрсници код Амбасаде Сједињених Америчких Држава.
Остали спортови
Тренер Партизана срамно вријеђао младе одбојкашице
"То је информација од возача који су ми дали евиденцију за то возило. Показали су ми да је тај трамвај прошле године 50 пута искључен из вожње. Видио сам ту евиденцију и она постоји у ГРАС. То предузеће мора имати сваку евиденцију за свако возило, што се односи и на то када се пушта у саобраћај, када се повлачи из саобраћаја, када су ванредна искључења", нагласио је.
На питање Клиx да ли је информисан о томе да ли је (не)уобичајено да се таква врста возила толико често искључује из саобраћаја рекао је:
"Рекли су ми оно што отприлике и знам, а то је да је ријеч о толико старом возилу и да се догађају тзв. залијепљене вожње. Уобичајено је да се они при ‘залијепљеној вожњи’ угасе и поново враћају у вожњу. Не знам на који начин врше поправке".
Хроника
Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело
Аднан Касаповић је управљао трамвајем који је исклизнуо из шина, те том приликом усмртио 23-годишњег студента Ердоана Моранкића из Брчког те повриједио четири особе.
Међу повријеђенима је 17-годишња Ела Јовановић која је тешко повријеђена. Касаповић је тренутно једини осумњичени и јуче је пуштен из притвора.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму