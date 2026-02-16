Logo
Large banner

Тренер Партизана срамно вријеђао младе одбојкашице

Извор:

Агенције

16.02.2026

10:33

Коментари:

0
Тренер вријеђао одбојкашице
Фото: Screenshot

Понашање тренера одбојкашица Партизана, Ненада Живановића, током тајм-аута изазвало је шок и осуду јавности у Србији.

Његов испад, забиљежен камерама, догодио се на утакмици у којој води изузетно млад тим.

Живановић се својим играчицама обратио рјечником који је оцијењен као сраман и мизогинистички, што је покренуло лавину негативних коментара.

Nafta

Свијет

Мађарска и Словачка траже да им Загреб омогући транспрот руске нафте

Многи сматрају да таквом понашању нема мјеста у спорту, а поготово у раду са младима у клубу реномеа какав је Партизан.

Увреде које је изговорио, а које су се јасно чуле у преносу, наишле су на оштру осуду, уз констатацију да се такви инциденти не смију толерисати. Оправдања попут "жара борбе" одбачена су као неприхватљива.

Подијели:

Таг :

Partizan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Штурла Холм Лагрид

Остали спортови

Медаље у сјени скандала: Ривал се нашалио на рачун невјерног олимпијца

16 ч

0
Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

Остали спортови

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

20 ч

0
Умро Миодраг Грујић

Остали спортови

Умро Миодраг Грујић

22 ч

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Остали спортови

Линдзи Вон напустила болницу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner