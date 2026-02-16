Тренер Партизана срамно вријеђао младе одбојкашице

Извор:
Понашање тренера одбојкашица Партизана, Ненада Живановића, током тајм-аута изазвало је шок и осуду јавности у Србији.
Његов испад, забиљежен камерама, догодио се на утакмици у којој води изузетно млад тим.
Живановић се својим играчицама обратио рјечником који је оцијењен као сраман и мизогинистички, што је покренуло лавину негативних коментара.
Многи сматрају да таквом понашању нема мјеста у спорту, а поготово у раду са младима у клубу реномеа какав је Партизан.
Увреде које је изговорио, а које су се јасно чуле у преносу, наишле су на оштру осуду, уз констатацију да се такви инциденти не смију толерисати. Оправдања попут "жара борбе" одбачена су као неприхватљива.
