Умро Миодраг Грујић

15.02.2026

14:58

Умро Миодраг Грујић

У књажевачкој болници преминуо је Миодраг Грујић Миша, дугогодишњи тренер и један од стубова развоја атлетике у Тимочкој крајини. Имао је 67 година.

Миодраг Грујић рођен је 13. децембра 1959. године у Кални, мјесту у којем ће бити и испраћен на вјечни починак.

Током вишедеценијског рада, Грујић је оставио снажан и трајан траг у атлетици источне Србије.

Важио је за преданог педагога и тренера који је читав професионални живот посветио раду са младима, стварајући генерације атлетичара и атлетичарки који су прве кораке на стази начинили управо под његовим вођством.

Његова енергија, посвећеност и однос према спорту били су препознатљиви свима који су са њим сарађивали.

Посебно значајну улогу имао је у раду Атлетски клуб Младост из Зајечара, гдје је годинама био један од кључних ослонаца клуба. Његови сарадници и ученици опростили су се од њега емотивним порукама.

Један од његових дугогодишњих сарадника, Зоран Милић, поручио је:

"Мишо, без тебе Атлетски клуб ‘Младост’ Зајечар не би опстао! Анђели те чували, брате мој".

Поруке опроштаја пристизале су и од бројних спортиста и колега који су радили са Грујићем:

"Цијели живот си дао атлетици, многе генерације памтиће те као доброг човјека и тренера који је изњедрио добре дјечаке и дјевојчице. Вјечна ти слава".

"Мишо, легендо. Био си прави спортиста и велики узор младима који су прошли кроз Атлетски клуб ‘Младост’. Недостајаћеш нам", неке су од порука.

In memoriam

