Хиљаде послодаваца одбило да исплате минималну плату

Хиљаде послодаваца у Њемачкој одбиле су да исплате минималну плату током 2025. године, саопштила је јединица за финансијску контролу непријављеног рада након инспекције око 25.000 послодаваца када је утврђено да готово сваки четврти послодавац није пријавио раднике.
Инспекцијом је утврђено да је кршење закона о минималној плати било посебно често у угоститељству, пренио је Шпигел.
Јединица за финансијску контролу непријављеног рада извршила је инспекције послодаваца 25.765 пута широм Њемачке у 2025. години и покренула је поступке у 6.121 случају због сумње на кршење закона о минималној плати. Истиче се да је више од 500 поступака покренуто против шпедитерских компанија, грађевинских фирми и фризерских и козметичких салона.
Поступци су покренути и против послодаваца у области такси превоза, продавница пића и служби обезбјеђења.
Колика је минимална плата у Њемачкој?
Мјесечна бруто минимална плата у Њемачкој за пуно радно вријеме износила је прошле године 2.161 евро.
