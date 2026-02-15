Logo
Јефтиније гориво у дијеловима БиХ

Извор:

Агенције

15.02.2026

14:00

Јефтиније гориво у дијеловима БиХ

Према посљедњим доступним подацима, у ФБиХ просјечна малопродајна цијена премиум безоловног бензина 95 БАС ЕН 228 (БМБ 95) на дан 09.02.2026. године износила је 2,31 КМ по литру, што представља благо смањење од 0,43% у односу на претходни мјесец, када је износила 2,32 КМ по литру, саопштено је из Министарства трговине ФБиХ.

У поређењу с просјечном цијеном из јануара 2025. године, када је износила 2,45 КМ по литру, евидентирано је смањење од 5,71%.

Просјечна малопродајна цијена дизела БАС ЕН 590 (10 ппм) на дан 09.02.2026. године износила је 2,32 КМ по литру, што представља повећање од 1,31% у односу на претходни мјесец, када је цијена износила 2,29 КМ по литру.

Међутим, у односу на јануар 2025. године, када је просјечна цијена дизела износила 2,50 КМ по литру, дизел је тренутно јефтинији за 7,2%.

Цијене бензина

У поређењу са земљама окружења, Босна и Херцеговина и Сјеверна Македонија биљеже најниже просјечне цијене горива, али истовремено имају и највећи број бензинских пумпи по глави становника.

Босна и Херцеговина располаже с укупно 1.205 бензинских пумпи (ФБиХ 715, Република Српска 490) уз званично 3.140.095 становника, што значи да на 2.606 становника долази једна бензинска пумпа.

Поређења ради, у Републици Хрватској, с 3.848.160 становника, послује 870 бензинских пумпи, односно на 4.423 становника долази једна пумпа.

Засићеност тржишта

Ови подаци указују на изражену засићеност тржишта и велики број малопродајних објеката у Босни и Херцеговини.

Истовремено, већи број бензинских пумпи доприноси снажнијој тржишној конкуренцији, што у правилу утиче на одржавање стабилности и смањење малопродајних цијена горива, наводе из Министарства трговине ФБиХ.

Тагови :

gorivo

Цијене

Појефтињење

