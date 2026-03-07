Смијењена министарка добила нову функцију

Аутор:АТВ
07.03.2026
22:08
Бивша америчка министарка националне безбједности Кристи Ноем именована је за специјална изасланицу америчког предсједника у оквиру Трампове безбједносне иницијативе Штит Америке (СОА).
Она је постављена на потпуно нову дужност након што ју је прошле недјеље Трамп смијенио са положаја министарке националне безбједности САД, преноси USA Today.
Свијет
Велика промјена у Трамповом тиму: Смјена на челу Министарства за унутрашњу безбједност
Штит Америке је безбједносна иницијатива коју је Трамп покренуо почетком ове године граду у Доралу, у савезној држави Флориди с циљем јачања партнерстава са 12-13 латиноамеричких земаља у супротстављању кинеском утицају, наркотерористичким картелима и илегалној имиграцији.
Ноем ће служити као веза Трампове администрације са групом латиноамеричких земаља.
