Смијењена министарка добила нову функцију

АТВ

07.03.2026

22:08

Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Бивша америчка министарка националне безбједности Кристи Ноем именована је за специјална изасланицу америчког предсједника у оквиру Трампове безбједносне иницијативе Штит Америке (СОА).

Она је постављена на потпуно нову дужност након што ју је прошле недјеље Трамп смијенио са положаја министарке националне безбједности САД, преноси USA Today.

Доналд Трамп

Свијет

Велика промјена у Трамповом тиму: Смјена на челу Министарства за унутрашњу безбједност

Штит Америке је безбједносна иницијатива коју је Трамп покренуо почетком ове године граду у Доралу, у савезној држави Флориди с циљем јачања партнерстава са 12-13 латиноамеричких земаља у супротстављању кинеском утицају, наркотерористичким картелима и илегалној имиграцији.

Ноем ће служити као веза Трампове администрације са групом латиноамеричких земаља.

