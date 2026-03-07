Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Аутор:АТВ
Предсједник САД Доналд Трамп присуствовао је церемонији повратка посмртних остатака шест америчких војника погинулих у сукобу са Ираном.
Никол Амор (39), Коди Корк (35), Деклан Коди (20), Роберт Марзан (54), Џефри О'Брајен (45) и Ноа Титјенс (42) допремљени су у ковчезима у ваздухопловну базу Довер, у држави Делавер.
Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном
"Ово су велики хероји наше земље", изјавио је Трамп.
Шесторо резервиста је погинуло у иранском бомбардовању логистичке базе Шуајба у Кувајту, убрзо након америчко-израелског напада на Иран прошле суботе.
