Logo
Large banner

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

Аутор:

АТВ

07.03.2026

22:14

Коментари:

0
Трамп дочекао тијела погинулих Американаца
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп присуствовао је церемонији повратка посмртних остатака шест америчких војника погинулих у сукобу са Ираном.

Никол Амор (39), Коди Корк (35), Деклан Коди (20), Роберт Марзан (54), Џефри О'Брајен (45) и Ноа Титјенс (42) допремљени су у ковчезима у ваздухопловну базу Довер, у држави Делавер.

Погинули амерички војници

Свијет

Ово су први амерички војници погинули у сукобу с Ираном

"Ово су велики хероји наше земље", изјавио је Трамп.

Шесторо резервиста је погинуло у иранском бомбардовању логистичке базе Шуајба у Кувајту, убрзо након америчко-израелског напада на Иран прошле суботе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Смијењена министарка добила нову функцију

Свијет

Смијењена министарка добила нову функцију

3 ч

0
Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Свијет

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

3 ч

2
Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

4 ч

0
Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача

4 ч

0

Више из рубрике

Смијењена министарка добила нову функцију

Свијет

Смијењена министарка добила нову функцију

3 ч

0
Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Свијет

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

3 ч

2
Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Свијет

Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

4 ч

0
Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

14

Трамп дочекао тијела погинулих Американаца

22

08

Смијењена министарка добила нову функцију

22

01

Новак Ђоковић сазнао са ким игра ако прође Пољака

21

56

Несвакидашњи хаос у Бундеслиги – играчи се тукли, навијачи дивљали

21

50

Нетанјаху: Израел припремио план "са много изненађења"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner