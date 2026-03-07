Logo
Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

АТВ

07.03.2026

21:03

0
Фото: X

Иранска државна новинска агенција саопштила је да су нови израелски ваздушни удари били усмјерени на складиште нафте у Техерану, јавља АП.

Израелски званичници су такође потврдили да су у току напади на иранску нафтну инфраструктуру у Техерану, а исто показују и снимци објављени на друштвеним мрежама.

Ово је први пут од почетка тренутног рата да Израел напада националну инфраструктуру у Ирану.

Напад-аеродром Дубаи

Свијет

Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача

Израелска војска је недавно саопштила да је покренут нови талас напада на инфраструктуру у Техерану.

Дубаи дрон зграда

Свијет

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Штета која је причињена у овом нападу ће бити позната накнадно, а очекују се и званичне реакције из Ирана.

Иран

Teheran

Израел

