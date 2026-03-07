Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак

Аутор:АТВ
07.03.2026
21:03
Коментари:0
Иранска државна новинска агенција саопштила је да су нови израелски ваздушни удари били усмјерени на складиште нафте у Техерану, јавља АП.
Израелски званичници су такође потврдили да су у току напади на иранску нафтну инфраструктуру у Техерану, а исто показују и снимци објављени на друштвеним мрежама.
🚨 **BREAKING / ESCALATION UPDATE** — Israel has struck key Iranian energy infrastructure amid the ongoing US-Israel campaign against the regime.— Murica First 🇺🇸 (@MAGAMANIA2025) March 7, 2026
Reports indicate Israeli forces targeted oil-related facilities in/near Tehran Province, potentially slashing Iran's domestic… pic.twitter.com/UptuxdvNV2
Ово је први пут од почетка тренутног рата да Израел напада националну инфраструктуру у Ирану.
Свијет
Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача
Израелска војска је недавно саопштила да је покренут нови талас напада на инфраструктуру у Техерану.
Свијет
Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду
Штета која је причињена у овом нападу ће бити позната накнадно, а очекују се и званичне реакције из Ирана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму