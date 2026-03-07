Logo
Рат односи животе у Дубаију: Дио пресретнутог пројектила пао на ауто и убио возача

Извор:

Агенције

07.03.2026

20:54

Коментари:

0
Напад-аеродром-Дубаи
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Власти у Дубаију су потврдиле данас су остаци пресретнутог пројектила пали на возило у области Ал Барша и усмртили возача.

Канцеларија за медије града Дубаија објавила је на свом Икс налогу да су тимови за хитне интервенције брзо реаговали на инцидент, као и да је у току истрага о околностима ове несреће, преноси портал Golf News.

Раније данас су евакуисане зграде око марине у Дубаију након што су остаци пресретнутих (иранских) пројектила оштетили фасаду небодера у том граду, пренио је раније CNN.

Дубаи дрон зграда

Свијет

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Марина се налази у близини бројних туристичких атракција и градских институција, укључујући Амерички универзитет у Дубаију и тржни центар Дубаи Марина.

