Пољуљана репутација Дубаија: Азијски милијардери масовно селе капитал из емирата

Извор:
Индекс
07.03.2026
09:45
Коментари:0
Напади Ирана и рат на Блиском истоку уздрмали су повјерење инвеститора у УАЕ, па богати Азијати убрзано пребацују новац и имовину из Дубаија у финансијске центре попут Сингапура и Хонгконга.
Након првих иранских ракетних и беспилотних напада на Дубаи прошле седмице, двојица тамошњих индијских предузетника покушала су да пребаце по више од 100.000 долара са својих локалних банковних рачуна у Сингапур како би се заштитили од ризика.
Технички проблеми који су услиједили послије иранских напада испрва су им осујетили планове, рекли су предузетници за Ројтерс, желећи да остану анонимни због осјетљивости ситуације. Један од њих је накнадно, преко друге банке у Емиратима, ипак успио да пребаци новац на свој сингапурски рачун, пише Ројтерс.
Многи други богати Азијати распитују се о сличним потезима или их већ предузимају како би своју имовину из Дубаија пребацили у регионалне финансијске центре попут Сингапура и Хонгконга. Савјетници и адвокати из финансијске индустрије наводе да рат САД и Израела против Ирана нарушава статус Залива као „сигурне луке“ и узнемирава инвеститоре.
Иако богати инвеститори по правилу диверсификују своја улагања по регионима и врстама имовине, мјесто на којем ће базирати своје пословање бирају на основу пореских, регулаторних, приватних и оперативних фактора. Дубаи се посљедњих година профилисао као омиљено средиште за предузетнике и богате породице из Азије, посебно из Кине, које су привукле његове повољне политике. Уз то, захваљујући процвату тржишта некретнина и инфраструктуре, Залив је постао и привлачна инвестициона дестинација.
Тај тренд сада је доведен у питање јер су напади на Дубаи и Абу Даби пољуљали репутацију Уједињених Арапских Емирата као стабилне земље.
Адвокат за приватно богатство са сједиштем у Сингапуру, Рајен Лин, рекао је да га је ове седмице контактирало шест или седам од његових 20 клијената из Дубаија, од којих сваки у просјеку располаже имовином од 50 милиона долара. Тројица од њих планирају хитно да пребаце имовину у Сингапур. Један клијент „провјерава колико брзо може све да пребаци у Сингапур“, рекао је Лин.
Ајрис Су, директорка глобалне компаније за корпоративне и фондовске услуге Андерсон Глобал, казала је да се њеној фирми ове седмице јавило између 10 и 20 породичних канцеларија са упитима о пребацивању имовине са Блиског истока назад у Сингапур, због страха да би се сукоб могао одужити. Породичне канцеларије су фирме које управљају портфељима богатих појединаца.
„Дубаи је увијек био привлачан због пореских олакшица, али сада мислим да им олакшице можда више нису главни приоритет“, рекла је.
Савјетник за управљање имовином у Сингапуру, који је желио да остане анониман јер није овлашћен да говори за медије, изјавио је да је до сада разговарао са 13 клијената из УАЕ, од којих више од половине озбиљно размишља о премјештању имовине у Сингапур.
„Путовања ће бити изазовна чак и ако се сукоб сутра заврши. То је питање повјерења“, рекао је савјетник.
Грејс Танг, извршна директорка компаније „Филип приватни капитал“ (Phillip Private Equity), каже да су њени клијенти, претежно из Азије, нервозни и да се њих 10 до 20 распитује о пребацивању богатства у Сингапур како би заштитили свој капитал.
Ипак, не сматрају сви управници имовине да тренутни сукоб на Блиском истоку подстиче тренутни бјег капитала. Дхруба Ђоти Сенгупта, извршни директор групе за управљање богатством „WRISE Private Middle East“ са сједиштем у Дубаију, рекао је да компанија није забиљежила „озбиљне разговоре о бјегу капитала“, јер су клијенти увјерени у дугорочну отпорност УАЕ.
„То су софистицирани глобални инвеститори, већ међународно диверсификовани, али и дубоко уложени у причу о расту УАЕ“, рекао је.
„Упркос ширим геополитичким потресима у региону, клијенти се осјећају сигурно и заштићено.“
Гувернер централне банке УАЕ Калед Мохамед Балама изјавио је у четвртак да је банкарски и финансијски сектор отпоран, снажан и стабилан, те добро позициониран да се носи са регионалним догађајима, додајући да банке, финансијске компаније и осигуравајуће куће послују нормално и без прекида.
Водећи сингапурски управници имовином, Банка Сингапура (Bank of Singapore) и ДБС група (DBS Group), навели су да њихови клијенти пажљиво прате развој догађаја у региону и за сада заузимају став чекања и посматрања.
Док се УАЕ бори да очува статус сигурне луке, неки настављају са плановима ширења у Емиратима. Џереми Лим, суоснивач компаније „ГрандВеј породична канцеларија“ (GrandWay Family Office), у процесу је отварања породичне канцеларије у Абу Дабију и каже да се његови планови нису промијенили — све док се УАЕ директно не укључи у сукоб и под условом да не дође до даљег заоштравања из Ирана.
„Прави проблем за пословање настао би ако би се УАЕ директно укључио на једну страну у сукобу“, рекао је Лим.
Економија
19 ч1
Економија
23 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
48
14
46
14
41
14
40
14
36
Тренутно на програму