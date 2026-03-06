Пријети обустава градње ауто-пута у БиХ

Аутор:АТВ
Постоји реална могућност да у наредним данима дође до обуставе радова на појединим дионицама Коридора 5Ц кроз Босну и Херцеговину, а разлог су дуговања према извођачима и добављачима који учествују у изградњи аутопута.
Како пише "Кликс", позивајући се на више извора укључених у реализацију пројеката, појединим компанијама које раде на траси ауто-пута дугују се износи који се мјере у стотинама милиона КМ, посебно на дионицама Медаково - Озимица и Медаково - Путниково Брдо.
Према информацијама до којих је дошао поменути портал, већ неко вријеме не долази до редовних уплата транши, што је додатно оптеретило односе између инвеститора и извођача радова. Разлог за то, како наводе извори, поново, јесте чињеница да кредитори не исплаћују транше кредита намијењене финансирању пројеката на Коридору 5Ц.
Цијела ситуација, према доступним информацијама, повезана је с пословањем и истрагама у пословању Аутоцеста ФБиХ. Раније су, такође, затражене одређене корекције и отклањање неправилности у поступцима уговарања послова и избору извођача на појединим пројектима.
Из ЈП Аутоцесте ФБиХ су крајем децембра прошле године навели да није дошло до обуставе финансирања пројеката на Коридору 5Ц нити до раскида кредитних аранжмана с Европском инвестицијском банком (ЕИБ).
Средства су, како су тада рекли, и даље доступна у складу с потписаним уговорима, а евентуална успоравања повлачења новца односе се на техничко-процедурална питања, динамику реализације и административну документацију, а не на блокаду финансирања.
Из Аутоцеста ФБиХ су нагласили да су у сталној комуникацији с међународним финансијским институцијама те да изградња Коридора 5Ц остаје стратешки приоритет.
У међувремену, међу извођачима расте незадовољство због кашњења у плаћањима, а према сазнањима "Кликса", само је питање дана када би поједине компаније могле донијети одлуку о привременој обустави радова на градилиштима. Незванично спомиње се 9. март.
Коридор 5Ц представља најважнији инфраструктурни пројекат у Босни и Херцеговини, а евентуална обустава радова на појединим дионицама могла би додатно успорити динамику његове изградње.
