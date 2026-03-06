Logo
Large banner

Пријети обустава градње ауто-пута у БиХ

Аутор:

АТВ

06.03.2026

14:20

Коментари:

0
Пријети обустава градње ауто-пута у БиХ

Постоји реална могућност да у наредним данима дође до обуставе радова на појединим дионицама Коридора 5Ц кроз Босну и Херцеговину, а разлог су дуговања према извођачима и добављачима који учествују у изградњи аутопута.

Како пише "Кликс", позивајући се на више извора укључених у реализацију пројеката, појединим компанијама које раде на траси ауто-пута дугују се износи који се мјере у стотинама милиона КМ, посебно на дионицама Медаково - Озимица и Медаково - Путниково Брдо.

Арина Сабаленка-10102025

Тенис

Сабаленка пала у загрљај милијардера: Иза свега се крије болна и сурова прича

Према информацијама до којих је дошао поменути портал, већ неко вријеме не долази до редовних уплата транши, што је додатно оптеретило односе између инвеститора и извођача радова. Разлог за то, како наводе извори, поново, јесте чињеница да кредитори не исплаћују транше кредита намијењене финансирању пројеката на Коридору 5Ц.

Цијела ситуација, према доступним информацијама, повезана је с пословањем и истрагама у пословању Аутоцеста ФБиХ. Раније су, такође, затражене одређене корекције и отклањање неправилности у поступцима уговарања послова и избору извођача на појединим пројектима.

Аутоцесте: Средства и даље доступна

Из ЈП Аутоцесте ФБиХ су крајем децембра прошле године навели да није дошло до обуставе финансирања пројеката на Коридору 5Ц нити до раскида кредитних аранжмана с Европском инвестицијском банком (ЕИБ).

Умор

Здравље

Прољећни умор је стваран: Нутрициониста открива које намирнице подижу серотонин

Средства су, како су тада рекли, и даље доступна у складу с потписаним уговорима, а евентуална успоравања повлачења новца односе се на техничко-процедурална питања, динамику реализације и административну документацију, а не на блокаду финансирања.

Из Аутоцеста ФБиХ су нагласили да су у сталној комуникацији с међународним финансијским институцијама те да изградња Коридора 5Ц остаје стратешки приоритет.

У међувремену, међу извођачима расте незадовољство због кашњења у плаћањима, а према сазнањима "Кликса", само је питање дана када би поједине компаније могле донијети одлуку о привременој обустави радова на градилиштима. Незванично спомиње се 9. март.

Ceca 1

Сцена

Ова чувена балада је била намијењена Цеци: Истину открила након 30 година

Коридор 5Ц представља најважнији инфраструктурни пројекат у Босни и Херцеговини, а евентуална обустава радова на појединим дионицама могла би додатно успорити динамику његове изградње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Koridor 5C

autoput

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

Економија

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

4 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Очекује ли нас велико поскупљење горива на пумпама?

6 ч

0
На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

Економија

На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

6 ч

0
Порасла цијена нафте

Економија

Порасла цијена нафте

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner