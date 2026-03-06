Logo
Ова чувена балада је била намијењена Цеци: Истину открила након 30 година

06.03.2026

14:05

Као и већини пјевача и Светлани Цеци Ражнатовић се током каријере догодило да пјесма која је намијењен њој заврши у рукама њеног колеге.

То је био случај са хитом „Од љубави до мржње“ који је Џеј Рамадановски снимио давне 1997. године, а мало ко зна да је ова нумера заправо писана за Цецу.

Naše jedinstvene žene

Друштво

Ко су наше јединствене жене: приче жена које већ 40 година граде компанију Тропик Малопродаја

Како је Цеца открила, ова пјесма је била намјенски рађена за њу, али је из одређених разлога она никада није снимила.

-Па је л’ знаш ти да је пјесма „Од љубави до мржње“ писана за мене, али због сујете појединаца никада није дошла до мене – рекла је Цеца у емисији „Цеца шоу“ током разговора с Даром Бубамаром и додала:

–То је Браја радио намјенски за мене и дао је Џеју. То је, кад пјесма нађе пјевача. Није ми била суђена, преноси Гранд.

