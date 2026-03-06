Ко су наше јединствене жене: приче жена које већ 40 година граде компанију Тропик Малопродаја

06.03.2026
Постоје људи које виђамо скоро сваки дан, а о којима заправо знамо врло мало. То су жене које нас дочекују на каси, препоруче нешто укусно на деликатесу или припреме кафу која нам поправи дан. За многе купце оне су једноставно познато лице из маркета. Ипак, иза тих свакодневних сусрета стоје животне приче.
Поводом Међународног дана жена компанија Тропик Малопродаја покренула је кампању „Наше јединствене жене“, кроз коју жели скренути пажњу на жене које својим радом и посвећеношћу чине важан дио сваког Тропик, мојМаркет и Црвена јабука маркета широм Босне и Херцеговине.
Кроз кратке документарне видео приче кампања доноси поглед на њихов свакодневни живот, не само на радном мјесту, већ и изван њега: у породици и у тренуцима који их испуњавају ван посла.
У фокусу кампање су четири колегинице из различитих градова и различитих сегмената пословања: Мирјана, Марица, Елма и Станкица. Њихове приче представљају мали дио много веће заједнице жена које свакодневно чине срце компаније и које су својеврсне представнице хиљаде колегиница чији рад је кључан за свакодневно функционисање сваког маркета.
Данас у компанији Тропик Малопродаја ради 4.116 запослених, од чега је 3.212 жена. Управо зато жене представљају једну од најважнијих снага компаније, оне које свакодневно брину о купцима, подржавају своје тимове и дају препознатљивост сваком маркету.
Кампања „Наше јединствене жене“ долази у години у којој компанија обиљежава 40 година од отварања прве радње. Током четири деценије пословања компанију су обликовали људи, а међу њима и хиљаде жена које су својим радом и енергијом оставиле важан траг у њеном развоју.
„Када говоримо о 40 година наше компаније, говоримо прије свега о људима који су ту компанију градили кроз све те године. У нашим маркетима и службама у управи данас ради више од три хиљаде жена и управо оне чине важан дио наших тимова. Кампањом Наше јединствене жене жељели смо показати колико су њихове приче различите, али и колико свака од њих доприноси компанији на свој начин“, поручила је Александра Марковић, ПР компаније Тропик Малопродаја.
Кампања носи и конкретну поруку бриге о запосленима. Као дио активности усмјерених на унапређење здравља запослених, током ове године компанија ће обезбиједити бесплатан ултразвук дојки за све запослене жене.
Јер, иза сваког маркета стоји тим људи који га чине посебним.
А међу њима, хиљаде жена које већ 40 година, свака на свој начин, остављају свој траг.
Јер, свака од њих је другачија.
И свака је јединствена.
