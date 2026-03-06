Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба

Аутор:АТВ
06.03.2026
08:05
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 12 беба, у Приједору шест, Добоју три, Фочи, Бијељини и Градишци по двије.
Седам дјевојчица и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Приједору двије дјевојчице и четири дјечака, у Добоју двије дјевојчице и један дјечак, у Бијељини двије дјевојчице, а у Фочи и Градишци по једна дјевојчица и дјечак.
У породилиштима у Зворнику, Невесињу, Источном Сарајеву и Требињу није било порода.
