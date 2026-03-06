Logo
Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба

Аутор:

АТВ

06.03.2026

08:05

Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба
Фото: Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 12 беба, у Приједору шест, Добоју три, Фочи, Бијељини и Градишци по двије.

илу-балкон-зграда-24122025

Свијет

Трагедија на екскурзији: Ученик (15) пао са терасе хотела, није му било спаса

Седам дјевојчица и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Приједору двије дјевојчице и четири дјечака, у Добоју двије дјевојчице и један дјечак, у Бијељини двије дјевојчице, а у Фочи и Градишци по једна дјевојчица и дјечак.

У породилиштима у Зворнику, Невесињу, Источном Сарајеву и Требињу није било порода.

