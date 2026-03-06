Какво нас вријеме очекује данас?

Аутор:АТВ
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће преовладавати сунчано и топло вријеме.
У јутарњим часовима локално је могућа магла дуж ријечних долина и по котлинама, док се током дана очекује претежно сунчано вријеме уз пораст дневне температуре, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од нула до пет, у вишим предјелима од минус три, а максимална од 15 до 20, у вишим предјелима од девет степени.
Дуваће слаб вјетар сјеверних смјерова.
