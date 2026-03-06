Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама

06.03.2026
Увијек је задовољство и привилегија разговарати са Хауардом Латником, секретаром за економију у администрацији предсједника Трампа, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Исказала сам неизмјерну захвалност за срдачан пријем који је уприличио у свом кабинету, као и за још један садржајан и конструктиван састанак, укупно трећи, а други од почетка године", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Инстаграм.
Додаје да је и овај пут, главни фокус био на економским темама и могућностима конкретизације сарадње, посебно у областима енергетике и инфраструктуре.
"Изразила сам подршку планираним америчким пројектима у БиХ, као и заинтересованост Републике Српске за нове инвестиције из САД. Увјерена сам да је јачање економске сарадње пут ка развоју, просперитету, али и унапређењу свеобухватних односа са САД", поручила је Цвијановићева.
