Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама

06.03.2026

08:52

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију
Фото: x.com/Cvijanovic_Z

Увијек је задовољство и привилегија разговарати са Хауардом Латником, секретаром за економију у администрацији предсједника Трампа, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Исказала сам неизмјерну захвалност за срдачан пријем који је уприличио у свом кабинету, као и за још један садржајан и конструктиван састанак, укупно трећи, а други од почетка године", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Инстаграм.

Додаје да је и овај пут, главни фокус био на економским темама и могућностима конкретизације сарадње, посебно у областима енергетике и инфраструктуре.

Марко Ромић

Република Српска

Ромић за АТВ: Поновљени захтјев Сене Узуновић - показатељ њених малициозних намјера

"Изразила сам подршку планираним америчким пројектима у БиХ, као и заинтересованост Републике Српске за нове инвестиције из САД. Увјерена сам да је јачање економске сарадње пут ка развоју, просперитету, али и унапређењу свеобухватних односа са САД", поручила је Цвијановићева.

Тагови :

Жељка Цвијановић

Америка

Хауард Латник

Коментари (0)
