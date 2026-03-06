Вулић: Вијест да су наше Добојлије безбједно стигле у Српску обрадовала све нас

Извор:
СРНА
06.03.2026
08:13
Коментари:2
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић упутила је посебну захвалност амбасадору БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима Бојану Ђокићу који је својим ангажманом помогао да се организује повратак грађана Републике Српске из Дубаија.
"Вијест да су наше Добојлије безбједно стигле у Републику Српску обрадовала је све нас. Захвални смо амбасадору Ђокићу који је разговарао са менаџментом компаније `Флај Дубаи` и својим ангажманом помогао да се организује повратак наших суграђана", рекла је Вулићева Срни.
Захваљујући тој иницијативи и сарадњи, указала је она, Добојлије, али и остали држављани БиХ безбједно су се вратили својим породицама.
Она је захвалила и Републици Србији која је показала спремност да пружи подршку и помоћ кад год је то потребно.
"Таква солидарност и међусобно разумијевање у тешким ситуацијама имају посебну вриједност за све наше грађане", оцијенила је Вулићева.
Компанија "Флај Дубаи" реализовала је лет из Дубаија за Сарајево са држављанима БиХ.
Амбасадор БиХ у УАЕ Бојан Ђокић рекао је Срни раније да је ријеч о држављанима БиХ који су остали у транзиту у моменту кад су почели сукоби на Блиском истоку, као и они који су имали планирано враћање у суботу и понедјељак за Сарајево.
