Logo
Large banner

Вулић: Вијест да су наше Добојлије безбједно стигле у Српску обрадовала све нас

Извор:

СРНА

06.03.2026

08:13

Коментари:

2
Вулић: Вијест да су наше Добојлије безбједно стигле у Српску обрадовала све нас
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић упутила је посебну захвалност амбасадору БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима Бојану Ђокићу који је својим ангажманом помогао да се организује повратак грађана Републике Српске из Дубаија.

"Вијест да су наше Добојлије безбједно стигле у Републику Српску обрадовала је све нас. Захвални смо амбасадору Ђокићу који је разговарао са менаџментом компаније `Флај Дубаи` и својим ангажманом помогао да се организује повратак наших суграђана", рекла је Вулићева Срни.

Захваљујући тој иницијативи и сарадњи, указала је она, Добојлије, али и остали држављани БиХ безбједно су се вратили својим породицама.

илу-авион-26022026

Свијет

Француски авион кренуо да евакуише грађане из Емирата: Затекла их ракетна ватра

Она је захвалила и Републици Србији која је показала спремност да пружи подршку и помоћ кад год је то потребно.

"Таква солидарност и међусобно разумијевање у тешким ситуацијама имају посебну вриједност за све наше грађане", оцијенила је Вулићева.

Компанија "Флај Дубаи" реализовала је лет из Дубаија за Сарајево са држављанима БиХ.

Иран Техеран

Свијет

Ескалација сукоба на Блиском истоку: Израел бомбардује Техеран и Бејрут, Иран гађао Бахреин

Амбасадор БиХ у УАЕ Бојан Ђокић рекао је Срни раније да је ријеч о држављанима БиХ који су остали у транзиту у моменту кад су почели сукоби на Блиском истоку, као и они који су имали планирано враћање у суботу и понедјељак за Сарајево.

Подијели:

Тагови :

Сања Вулић

Бојан Ђокић

Амбасада БиХ у УАЕ

Дубаи вести

UAE

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Славни тенор Хосе Карерас слетио у Сарајево приватним авионом

БиХ

Славни тенор Хосе Карерас слетио у Сарајево приватним авионом

14 ч

0
У Сарајево слетио авион из Дубаија с држављанима БиХ

БиХ

У Сарајево слетио авион из Дубаија с држављанима БиХ

15 ч

0
Србија одбила агреман Атовићу у Новом Пазару

БиХ

Србија одбила агреман Атовићу у Новом Пазару

15 ч

0
Кришто одговорила Форти: Стенограм га демантује, користи говорницу за слање политичких порука

БиХ

Кришто одговорила Форти: Стенограм га демантује, користи говорницу за слање политичких порука

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

12

19

Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner