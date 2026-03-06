Logo
Сваки дан рата у Ирану спржи близу милијарду долара

АТВ

АТВ

06.03.2026

10:47

Напад Израела на Иран
Фото: Tanjug/AP Photo/Bilal Hussein

Првих 100 сати америчко-израелског рата против Ирана коштало је око 3,7 милијарди долара, процјењује Центар за стратешке и међународне студије (ЦСИС) са сједиштем у Вашингтону.

Према њиховим подацима, трошкови сукоба у раној фази износе приближно 891,4 милиона долара дневно.

Стручњаци истичу да су почетни дани рата посебно скупи јер се у операцијама користе напредни и изузетно скупи системи наоружања и прецизна муниција.

С обзиром на то да су амерички предсједник Доналд Трамп и министар одбране Пит Хегсет наговијестили да би рат могао потрајати седмицама, аналитичари упозоравају да би Пентагон ускоро могао затражити додатна средства поред већ планираног војног буџета.

Сукоби на Блиском истоку данас су ушли у седми дан, док поједини амерички извори наводе да би операције могле трајати много дуже.

Према информацијама до којих је дошао "Политико", Централна команда Сједињених Америчких Држава (CENTCOM) већ припрема планове за рат који би могао трајати најмање 100 дана, па чак и до септембра.

"Политико" наводи да је CENTCOM затражио од Пентагона да пошаље додатне војне обавјештајне официре у своје сједиште у Тампи на Флориди како би подржали операције против Ирана у наредним мјесецима.

Истовремено, напетости додатно расту након што је Иранска револуционарна гарда саопштила да ће Хормушки мореуз бити затворен за бродове који плове под заставама Израела, Сједињених Америчких Држава и европских земаља.

Хормушки мореуз представља једну од најважнијих енергетских артерија на свијету јер кроз њега пролази око петина глобалне трговине сировом нафтом. Свако ограничење или затварање овог поморског пролаза могло би имати озбиљне посљедице по свјетско тржиште енергената и глобалну економију.

