06.03.2026
Крајње је вријеме да Кијев преузме одговорност и да учини све како би осигурао да разговори буду успјешни, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Као што је предсједник Русије Владимир Путин рекао, када се ради о преговарачком процесу, одавно је неко требао да преузме одговорност у Кијеву.
У теорији, то би требало да буде /предсједник Украјине Владимир/ Зеленски, да учини све да разговори буду успјешни. Они добро знају шта треба да се уради", нагласио је Песков у разговору са новинаром Павелом Зарубином.
Песков је напоменуо да се ситуација за Украјину погоршава из дана у дан, пошто Кијев занемарује потребу за конструктивним поступцима, пренио је ТАСС.
"Отуда њихова анксиозност, која се граничи са хистеријом. Мислим да ће се ситуација додатно погоршавати", додао је Песков.
