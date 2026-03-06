Logo
Песков: Крајње вријеме да Кијев преузме одговорност

Извор:

СРНА

06.03.2026

10:36

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Крајње је вријеме да Кијев преузме одговорност и да учини све како би осигурао да разговори буду успјешни, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Као што је предсједник Русије Владимир Путин рекао, када се ради о преговарачком процесу, одавно је неко требао да преузме одговорност у Кијеву.

У теорији, то би требало да буде /предсједник Украјине Владимир/ Зеленски, да учини све да разговори буду успјешни. Они добро знају шта треба да се уради", нагласио је Песков у разговору са новинаром Павелом Зарубином.

Simic

БиХ

Симић: Приход од РТВ таксе не би требало да се дијели, не желимо да дајемо новац Сарајеву

Песков је напоменуо да се ситуација за Украјину погоршава из дана у дан, пошто Кијев занемарује потребу за конструктивним поступцима, пренио је ТАСС.

"Отуда њихова анксиозност, која се граничи са хистеријом. Мислим да ће се ситуација додатно погоршавати", додао је Песков.

Дмитриј Песков

Кијев

