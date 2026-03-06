Logo
Large banner

Ријечи баба Ванге леде крв: Шта је предвидјела за ову годину?

Аутор:

АТВ

06.03.2026

10:32

Коментари:

0
Ријечи баба Ванге леде крв: Шта је предвидјела за ову годину?
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У јеку глобалних тензија, сукоба у Украјини и на Блиском истоку, као и растућих страхова од могућег трећег свјетског рата, многи се поново окрећу загонетним изјавама Бабе Ванге, слијепе бугарске мистичарке.

Иако је преминула 1996. године, њена “предвиђања“, често криптична и отворена за различита тумачења, и даље не престају да интригирају јавност.

пазар звезда

Фудбал

Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици

"Велики глобални сукоб"

Бројни извори подсјећају на низ “предвиђања” која се, према тврдњама њених сљедбеника, односе управо на 2026.

Они тврде да је Баба Ванга говорила о “великом глобалном сукобу” који би могао да започне ове године и да “укључи најмоћније државе свијета”.

Према истим тумачењима, сукоб би се “проширио на више континената” и отворио период “политичке нестабилности и снажних међународних тензија”.

"Трећи финансијски слом"

Поштоваоци Бабе Ванге вјерују да је она у својим “предвиђањима“ наговијестила “заоштравање односа великих сила”, укључујући сценарио у којем би “Кина припојила Тајван”, као и “директну конфронтацију Русије и САД”.

Хари и Меган

Сцена

Хари и Меган у проблемима

Сљедбеници бугарске мистичарке сматрају да би се ти догађаји могли поклопити са још једним “предвиђањем“ - глобалним финансијским потресом.

Вјерују да је говорила о “трећем финансијском слому” на свјетском нивоу, или бар о “озбиљном економском паду” током 2026. године.

Такав сценарио би, према тумачењима, могао да доведе до “потреса на тржиштима, раста инфлације или слабљења појединих валута”.

"Бројне природне катастрофе"

Међу “предвиђањима“ која се често помињу има политичких превирања, али и тврдњи да је говорила о “моћном вођи” који би дошао на власт у Русији и “преобликовао свјетску политику”, преноси Миррор.

илу-чај-напитак-22012026

Здравље

Најздравији чај на свијету - чисти крв и јача имунитет

Ову годину ће, према тумачењу Баба Вангиних “предвиђања”, обиљежити и природне катастрофе. Она је, наводно, говорила о “разорним потресима, цунамијима, вулканским ерупцијама које ће погодити Земљу”, док се прецизне локације не наводе.

На крају, у појединим интерпретацијама њених “предвиђања“ за 2026, наводи се и могућност да би вјештачка интелигенција могла почети да “мијења људско друштво”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

baba vanga

proročanstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

Економија

На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

2 ч

0
Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

Хроника

Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

2 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић у Вашингтону: У Српској никада није било кампова за мигранте

2 ч

0
Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу

Србија

Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу

2 ч

0

Више из рубрике

Спавање иза решетака: Нови тренд луксузних хотела осваја свијет

Занимљивости

Спавање иза решетака: Нови тренд луксузних хотела осваја свијет

2 ч

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

5 ч

0
Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Занимљивости

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

14 ч

0
Аутомобил у снијегу

Занимљивости

Ја сам бабој***ч: Натпис на ауту шокирао регион

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

12

19

Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner