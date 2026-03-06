Ријечи баба Ванге леде крв: Шта је предвидјела за ову годину?

Аутор:АТВ
06.03.2026
10:32
Коментари:0
У јеку глобалних тензија, сукоба у Украјини и на Блиском истоку, као и растућих страхова од могућег трећег свјетског рата, многи се поново окрећу загонетним изјавама Бабе Ванге, слијепе бугарске мистичарке.
Иако је преминула 1996. године, њена “предвиђања“, често криптична и отворена за различита тумачења, и даље не престају да интригирају јавност.
Фудбал
Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици
Бројни извори подсјећају на низ “предвиђања” која се, према тврдњама њених сљедбеника, односе управо на 2026.
Они тврде да је Баба Ванга говорила о “великом глобалном сукобу” који би могао да започне ове године и да “укључи најмоћније државе свијета”.
Према истим тумачењима, сукоб би се “проширио на више континената” и отворио период “политичке нестабилности и снажних међународних тензија”.
Поштоваоци Бабе Ванге вјерују да је она у својим “предвиђањима“ наговијестила “заоштравање односа великих сила”, укључујући сценарио у којем би “Кина припојила Тајван”, као и “директну конфронтацију Русије и САД”.
Сцена
Хари и Меган у проблемима
Сљедбеници бугарске мистичарке сматрају да би се ти догађаји могли поклопити са још једним “предвиђањем“ - глобалним финансијским потресом.
Вјерују да је говорила о “трећем финансијском слому” на свјетском нивоу, или бар о “озбиљном економском паду” током 2026. године.
Такав сценарио би, према тумачењима, могао да доведе до “потреса на тржиштима, раста инфлације или слабљења појединих валута”.
Међу “предвиђањима“ која се често помињу има политичких превирања, али и тврдњи да је говорила о “моћном вођи” који би дошао на власт у Русији и “преобликовао свјетску политику”, преноси Миррор.
Здравље
Најздравији чај на свијету - чисти крв и јача имунитет
Ову годину ће, према тумачењу Баба Вангиних “предвиђања”, обиљежити и природне катастрофе. Она је, наводно, говорила о “разорним потресима, цунамијима, вулканским ерупцијама које ће погодити Земљу”, док се прецизне локације не наводе.
На крају, у појединим интерпретацијама њених “предвиђања“ за 2026, наводи се и могућност да би вјештачка интелигенција могла почети да “мијења људско друштво”.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
26
12
23
12
21
12
19
Тренутно на програму