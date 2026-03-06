Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу

Аутор:АТВ
06.03.2026
10:03
Коментари:0
Младић Е. М. (29) из Бијелог Поља осумњичен је да је оцу украо банковну картицу и са ње скидао новац.
Полиција из Бијелог Поља поднијела је кривичну пријаву против младића из тог града, због сумње да је починио кривично дјело фалсификовање и злоупотреба кредитних картица и картица за безготовинско плаћање.
"Кривична пријава поднета је против Е.М. (29) из Бијелог Поља, који је, како се сумња, поменуто кривично дјело извршио на начин што је искористио непажњу свог оца, прибавио његову банковну картицу и у два наврата са банкомата једне пословне банке подигао новац у укупном износу од 650 евра", саопштила је Управа полиције Црне Горе, пренијеле су Вијести.
У сарадњи са Основним државним тужилаштвом у Бијелом Пољу, кривична пријава против осумњиченог поднијета је у редовном поступку, преноси Информер.
