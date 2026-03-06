Logo
Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу

Аутор:

АТВ

06.03.2026

10:03

Коментари:

0
Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу
Фото: Pexels

Младић Е. М. (29) из Бијелог Поља осумњичен је да је оцу украо банковну картицу и са ње скидао новац.

Полиција из Бијелог Поља поднијела је кривичну пријаву против младића из тог града, због сумње да је починио кривично дјело фалсификовање и злоупотреба кредитних картица и картица за безготовинско плаћање.

илу-Дубаи

Свијет

Власти упозориле инфлуенсере у Дубаију: Пријети им затвор због објава

"Кривична пријава поднета је против Е.М. (29) из Бијелог Поља, који је, како се сумња, поменуто кривично дјело извршио на начин што је искористио непажњу свог оца, прибавио његову банковну картицу и у два наврата са банкомата једне пословне банке подигао новац у укупном износу од 650 евра", саопштила је Управа полиције Црне Горе, пренијеле су Вијести.

У сарадњи са Основним државним тужилаштвом у Бијелом Пољу, кривична пријава против осумњиченог поднијета је у редовном поступку, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

