Битно: О проблемима пливачких клубова у Бањалуци

Извор:

АТВ

06.03.2026

15:18

Битно: О проблемима пливачких клубова у Бањалуци
Фото: атв

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о проблемима пливачких клубова у Бањалуци.

За Битно говоре: Миодраг Чеко, директор ПК 'Олимп' и Саша Мићин, предсједник Пливачког савеза Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Иван Драгичевић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.



АТВ

Иван Драгичевић

Битно

