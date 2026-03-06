Битно: О проблемима пливачких клубова у Бањалуци

Извор:
АТВ
06.03.2026
15:18
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о проблемима пливачких клубова у Бањалуци.
За Битно говоре: Миодраг Чеко, директор ПК 'Олимп' и Саша Мићин, предсједник Пливачког савеза Републике Српске.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Иван Драгичевић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
