Димитријевић и Обст утишали Арену: Звезда без рјешења за Бајерн

06.03.2026
22:03
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Бајерна из Минхена у оквиру Евролиге с резултатом 85:80.
Звезда је успјела послије слабог првог полувремена да стигне Бајерн, да преокрене, али није издржала до краја.
Монеке завршио дуел са 22 поена, Џаред Батлер је додао 10, као и Џордан Нвора и само су они били двоцифрени у редовима црвено-бијелих.
Код Бајерна Енди Обст дао је 16, Рејтан-Мејерс је додао 13, а Ненад Димитријевић 11.
Звезда је сада на седмом мјесту са 17 побједа и 13 пораза. Бајерн послије овог тријумфа има 13 побједа и 17 пораза и налази се на позицији број 15.
