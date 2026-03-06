Logo
Познато када играју Партизан и Дубаи

Аутор:

АТВ

06.03.2026

14:43

Коментари:

0
Фото: Pexels

Кошаркаши Партизана дочекаће Дубаи 17. марта у одложеном мечу 30. кола Евролиге, саопштено је данас.

Утакмица је била планирана за четвртак, 6. марта, али је одложена због војних сукоба на Блиском истоку. Евролига је одредила нови термин, па ће утакмица бити одиграна 17. марта са почетком у 20 часова.

Авазов торањ

Градови и општине

Евакуисан Авазов торањ, полиција на терену

Због ратних дешавања на Блиском истоку, Евролига је прије неколико дана одредила да Дубаи до краја сезоне буде домаћин у Сарајеву, Макаби у Београду, а Хапоел у Софији.

