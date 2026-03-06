Познато када играју Партизан и Дубаи

Аутор:АТВ
06.03.2026
14:43
Коментари:0
Кошаркаши Партизана дочекаће Дубаи 17. марта у одложеном мечу 30. кола Евролиге, саопштено је данас.
Утакмица је била планирана за четвртак, 6. марта, али је одложена због војних сукоба на Блиском истоку. Евролига је одредила нови термин, па ће утакмица бити одиграна 17. марта са почетком у 20 часова.
Због ратних дешавања на Блиском истоку, Евролига је прије неколико дана одредила да Дубаи до краја сезоне буде домаћин у Сарајеву, Макаби у Београду, а Хапоел у Софији.
