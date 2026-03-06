Друга група грађана БиХ допутовала из Дубаија

Извор:
Друга група грађана БиХ допутовала је данас из Дубаија на сарајевски аеродром.
Ријеч је о редовном лету авиокомпаније "Флај Дубаји", преноси "Дневни аваз".
Прва група држављана БиХ, који су евакуисани са Блиског истока, стигла је јуче на сарајевски аеродром.
Савјет министара донио је данас одлуку о тражењу међународне помоћи путем Механизма цивилне заштите ЕУ за евакуацију држављана БиХ из држава Блиског истока.
За реализацију активности из ове одлуке осигурано је 800.000 КМ одлуком Савјета министара БиХ.
