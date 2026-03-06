Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу

Аутор:АТВ
06.03.2026
20:11
Коментари:0
Лото резултати 19. кола, које је извучено 06. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 2, 16, 27, 30, 31, 35, 38. Лото седмица у износу од 4.450.000 евра није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 4.450.000 евра извучени су бројеви:
2, 16, 27, 30, 31, 35, 38
У игри Лото плус, за седмицу у износу 1.920.000 евра извучени су бројеви:
2, 5, 12, 14, 23, 24, 32
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 19. колу износила је 60.000 евра, извучени су бројеви:
5 9 1 1 5 0
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
