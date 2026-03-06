Logo
Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу

Аутор:

АТВ

06.03.2026

20:11

Коментари:

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

Лото резултати 19. кола, које је извучено 06. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 2, 16, 27, 30, 31, 35, 38. Лото седмица у износу од 4.450.000 евра није извучена.

Лото 7/39 резултати, 19. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 4.450.000 евра извучени су бројеви:

2, 16, 27, 30, 31, 35, 38

Лото плус резултати, 19. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 1.920.000 евра извучени су бројеви:

2, 5, 12, 14, 23, 24, 32

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 19. коло

Џокер игра у 19. колу износила је 60.000 евра, извучени су бројеви:

5 9 1 1 5 0

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

