Марија Шерифовић и Јована Пајић умало завршиле у затвору

07.05.2026 18:16

Марија Шерифовић вратила се са Балија, гдје је уживала скоро мјесец дана. Пјевачица је тамо отпутовала са пријатељима, између осталог и са Јованом Пајић.

Оно што је мање познато јесте да и на самом Балију Марија има пријатеље, са којима је ишла и на чувени ритрит.

Када се то завршило, организовала је прославу са све бендом, а пјевала се домаћа музика.

Ипак, ово славље се одиграло на три локације, а умало их је коштало затвора!

"Буквално смо у г*в*има до гуше. Избацили су нас из Вањине куће зато што је власница куће трудна и нашли смо нову кућу", рекла је Марија током славља, а затим се скутером упутила на другу локацију.

Тамо су отпјевали неколико пјесама, радовали се, али је и ту слављу брзо дошао крај.

"Синоћ када смо дошли на другу локацију, не знам је л' отпјевано пет пјесама и опет смо прекинути. Ја сам мртва љута отишла у собу, легла да спавам контузована. И онда сам устала јутрос и пробала малкице да све то разумијем и схватила да смо можда два пута спашени, јер би неко завршио на робији, у затвору", рекла је Марија у снимку који је објавила на свом јутјуб каналу.

"То није прошло баш најславније, али имамо нови план. Стигли смо на локацију покушај број два, све скупа покушај број три. Нико нас није прекидао, али смо били јако фини, завршили све на вријеме. И званично је Бали ритрит 2026. завршена. Идем на доручак, а онда слиједи повратак кући", рекла је Марија.

Она је снимала и своју другарицу Јовану на аеродрому, која је признала да се ужељела наступа , штикли и да се нашминка.

