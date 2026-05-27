Тадић: Српска није направила погрешан корак, томе свједочи и реакција Шмита због начина на који одлази

Коментари:0
Правник Огњен Тадић поручује да Република Српска није направила ниједан погрешан корак, што показује и фрустрација Кристијана Шмита због начина на који одлази.
Он поручује да сви у Републици Српској учествују у тим процесима на различите начине.
"Сви ми учествујемо у тим процесима на начин да саопштимо јавности оно што треба да разумије. Потпуно без дилеме и без недосљедности. Овај посао не траје од јуче, него од тренутка када је Кристијан Шмит дошао на противправан начин на тло БиХ и покушао да освоји Републику Српску као што је претходно окупирао ФБиХ. То је предмет озбиљне бриге, озбиљног броја људи, са врло добрим намјерама према Дејтонском споразуму и са најбољим намјерама према Републици Српској. Нисмо у прилици да најављујемо ствари које треба да се десе и да дају најбоље резултате, на крају то није ни корисно. Будите сигурни да у све и једном кораку који је направљен до сада нема ниједне грешке. То показује и фрустрација Кристијана Шмита због начина на који одлази", рекао је Огњен Тадић.
Сцена
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч1
Сцена
2 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч2
Најновије
23
10
23
07
22
57
22
52
22
48
Тренутно на програму