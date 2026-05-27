Лични асистент Метјуа Перија осуђен на 41 мјесец затвора

Коментари:0
Кенет Ивамаса (Kenneth Iwamasa) (60), дугогодишњи лични асистент Метјуа Перија, осуђен је на 41 мјесец затвора, чиме је окончана вишегодишња правна сага око смрти глумца.
Ивамаса, који нема медицинско образовање, признао је кривицу за удруживање ради дистрибуције кетамина који је довео до смрти.
Тужилаштво је утврдило да је асистент, у сарадњи са двојицом љекара, набавио кетамин у вриједности већој од 50.000 долара у недјељама пре Перијеве смрти.
Глумац Метју Пери је пронађен мртав у свом џакузију у Лос Анђелесу у октобру 2023. године, а обдукција је показала да је преминуо од акутних ефеката тог анестетика, уз утапање као пратећи фактор. Ивамаса је признао да је више пута убризгавао дрогу глумцу, укључујући и неколико инјекција на сам дан његове смрти.
Судија Шерилин Пиз Гарнет истакла је да је Ивамаса био свестан Перијеве борбе са зависношћу и да је након његове смрти покушао да прикрије доказе.
На суђењу у Лос Анђелесу, Ивамаса се окренуо према глумчевој породици и кроз сузе се извинио, рекавши да ће кајање због незаконитих радњи понијети у гроб.
Глумчева породица упутила је писмо суду у којем је навела да нема саосећања за асистента којег су сматрали чуваром Перијеве борбе са зависношћу.
"Вјеровали смо човјеку без савјести, а мој син је платио цијену", написала је глумчева мајка, Сузан Морисон.
Ивамаса је посљедњи од петоро оптужених у овом случају којима је изречена казна. Међу њима је и Јасвин Шанга, позната као Краљица кетамина, која је у априлу осуђена на 15 година затвора због продаје смртоносне серије наркотика.
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
22
11
22
04
21
54
21
51
21
44
Тренутно на програму