Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Извор:
СРНА
17.12.2025
08:30
Коментари:0
Љекар Марк Чавез, који се изјаснио кривим за набавку кетамина за глумца Метјуа Перија прије његове смрти од предозирања, осуђен је пред судом у Лос Анђелесу на осам мјесеци кућног притвора, јавио је АП.
Судија Шерилин Пис Гарнет изрекла је Чавезу казну која укључује и три године боравка на слободи под надзором.
Уочи изрицања казне, Чавез се обратио судији и рекао да је недавно изгубио вољену особу и да разумије тугу коју је изазвала Перијева смрт.
''Само желим да кажем да саосјећам са породицом Пери'', рекао је он.
Сцена
Вила у којој је умро Метју Пери продата за баснословну цифру
Чавез је набавио кетамин и дао га доктору Салвадору Пласенсији, који је почетком овог мјесеца осуђен на двије и по године затвора због продаје кетамина Перију у мјесецима који су претходили његовој смрти.
Чавезови адвокати су указали на разлику између два љекара и рекли да је Чавез “рано прихватио одговорност” и сарађивао са истражиоцима, те да се добровољно одрекао своје медицинске лиценце прије саслушања о притвору.
Сцена
1 год0
Сцена
1 год0
Култура
1 год0
Сцена
6 мј0
Сцена
53 мин0
Сцена
57 мин0
Сцена
10 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму