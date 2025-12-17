Logo
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Извор:

СРНА

17.12.2025

08:30

Фото: Јутјуб/скриншот

Љекар Марк Чавез, који се изјаснио кривим за набавку кетамина за глумца Метјуа Перија прије његове смрти од предозирања, осуђен је пред судом у Лос Анђелесу на осам мјесеци кућног притвора, јавио је АП.

Судија Шерилин Пис Гарнет изрекла је Чавезу казну која укључује и три године боравка на слободи под надзором.

Уочи изрицања казне, Чавез се обратио судији и рекао да је недавно изгубио вољену особу и да разумије тугу коју је изазвала Перијева смрт.

''Само желим да кажем да саосјећам са породицом Пери'', рекао је он.

metju peri

Сцена

Вила у којој је умро Метју Пери продата за баснословну цифру

Чавез је набавио кетамин и дао га доктору Салвадору Пласенсији, који је почетком овог мјесеца осуђен на двије и по године затвора због продаје кетамина Перију у мјесецима који су претходили његовој смрти.

Чавезови адвокати су указали на разлику између два љекара и рекли да је Чавез “рано прихватио одговорност” и сарађивао са истражиоцима, те да се добровољно одрекао своје медицинске лиценце прије саслушања о притвору.

