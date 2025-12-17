Logo
Вујадин Савић је о овом бламу само једном причао "Понудили смо му добру суму новца да то уради"

Блиц

17.12.2025

07:51

Фото: Инстаграм

Бивши фудбалер Вујадин Савић изненадио је све када се појавио на прослави код Марка Гобељића и Катарина Грујић, обзиром да након скандала са трансродном особом А.К. није виђан у јавности.

Вујадиново и Марково пријатељство траје годинама, а о анегдотама је отворено говорио.

Вујадин Савић је својевремено препричао ситуацију када је са саиграчима дошао на представу супруге Мирке Васиљевић.

– Моја Мирка је имала представу у позоришту “Академија 28” и повео сам екипу. Нас десет је било са д‌јевојкама и женама. Е, сад, увијек када смо заједно ту је и добро зезање. Пред излазак глумаца на сцену понудили смо Гобељи лијепу суму новца да изађе на бину и уради склекове. Одбио је рекавши, нема шансе. Онда смо Жулету понудили дупло више и он је одмах пристао. Изашао је на бину, одрадио десет склекова и побрао велике аплаузе. Сала је била дупке пуна, неколико стотина људи. Публика се опустила, сјајно прихватила наше зезање и направила још бољу атмосферу пред почетак представе. Мирка није имала појма шта смо радили, сазнала је тек послије – рекао је тада Вујадин.

“Спавао је код мене, Мирка нам је прала веш”

Вујадин је говорио и о тренуцима када је Гобељић често спавао код њега.

– Вјерујте ми да није прошао дан, а да нас минимум четворица, или петорица не бисмо провели заједно. Сваки пут послије тренинга, ишло смо на пиће, ручак или вечеру. Па, код мене у кући је сваки други дан спавао неко од саиграча. Гобеља, колико је био код мене, било би му паметније да није плаћао кирију – кроз смијех је тада рекао Вујадин и додао:

– Он, али и сви остали моју Мирку су звали “кево”, Мирки то није сметало, сваки дан нам је спремала клопу, а и прала многима веш јер су се буквално преселили код нас у кућу. И то су били Гардисти, нисмо се раздвајали. И увијек неко ложење, пјевање Звездиних пјесама. То ми сада највише недостаје. Што нисам у Србији да будем са њима – рекао је, преноси Курир.

Вујадин Мирку предложио за свједока

Вујадин Савић је своју супругу предложио за свједока у поступку против А.К., али Мирка се два пута није појавила на заказаном саслушању у Трећем основном јавном тужилаштву.

Она је тада доставила љекарску документацију као оправдање.

