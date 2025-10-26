Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

Извор:
Блиц
26.10.2025
16:42
Коментари:0
Глумица Мирка Васиљевић поново је активна на друштвеним мрежама иако једно вријеме није објављивала садржај након што се њен муж Вујадин Савић нашао у центру скандала када је трансродну особу А.К. пријавио за уцјену.
Мирка Васиљевић о скандалу није проговорила ни ријеч, а док бројне јавне личности и корисници мрежа брује о случају и њој пружају подршку, она је одлучила да покаже како проводи недјељу поподне.
Она је подијелила снимак из породичног дома, а показала је како се игра са псом Бадијем.
Вујадин Савић предложио је супругу за свједока у поступку против А.К. Глумица се није појавила ни на другом заказаном саслушању које је било предвиђено за 23. октобар у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.
– Вујадин Савић је приликом пријаве предложио супругу Мирку Васиљевић и још једну особу као свједоке и навео да они имају непосредна сазнања о томе шта је А.К. радила. Он је навео да су Мирка и та особа били свједоци кроз шта је пролазио током наводног уцјењивања – рекао је извор Блица и додао:
– С обзиром на то да је она једна од два свједока који треба да се испитају у овом случају она би требало да се саслуша у периоду од 6 мјесеци. То је период предвиђен за истрагу будући да је притворски предмет у питању. У супротном, осумњичена ће бити пуштена на слободу. Иначе, докле год Мирка Васиљевић има оправдања за спреченост на долазак на рочиште може одлагати саслушање у тужилаштву.
– У случају да се особа не појави дуже вријеме на саслушању тужилаштво може одустати од саслушања свједока због немогућности да настави истрагу – објашњава извор.
