Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

Извор:

Блиц

26.10.2025

16:42

Коментари:

0
Глумица Мирка Васиљевић поново је активна на друштвеним мрежама иако једно вријеме није објављивала садржај након што се њен муж Вујадин Савић нашао у центру скандала када је трансродну особу А.К. пријавио за уцјену.

Мирка Васиљевић о скандалу није проговорила ни ријеч, а док бројне јавне личности и корисници мрежа брује о случају и њој пружају подршку, она је одлучила да покаже како проводи недјељу поподне.

вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Како треба разговарати са вјештачком интелигенцијом?

Она је подијелила снимак из породичног дома, а показала је како се игра са псом Бадијем.

Вујадин је предложио за свједока

Вујадин Савић предложио је супругу за свједока у поступку против А.К. Глумица се није појавила ни на другом заказаном саслушању које је било предвиђено за 23. октобар у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.

– Вујадин Савић је приликом пријаве предложио супругу Мирку Васиљевић и још једну особу као свједоке и навео да они имају непосредна сазнања о томе шта је А.К. радила. Он је навео да су Мирка и та особа били свједоци кроз шта је пролазио током наводног уцјењивања – рекао је извор Блица и додао:

– С обзиром на то да је она једна од два свједока који треба да се испитају у овом случају она би требало да се саслуша у периоду од 6 мјесеци. То је период предвиђен за истрагу будући да је притворски предмет у питању. У супротном, осумњичена ће бити пуштена на слободу. Иначе, докле год Мирка Васиљевић има оправдања за спреченост на долазак на рочиште може одлагати саслушање у тужилаштву.

ПСС

Бања Лука

У Бањалуци одржана конвенција Покрета Сигурна Српска

– У случају да се особа не појави дуже вријеме на саслушању тужилаштво може одустати од саслушања свједока због немогућности да настави истрагу – објашњава извор.

Mirka Vasiljević

Vujadin Savić

Коментари (0)
