Готово 40 % Нијемаца вјерује да ће влада пасти прије истека мандата

Извор:

СРНА

27.12.2025

17:37

Готово 40 % Нијемаца вјерује да ће влада пасти прије истека мандата
Фото: Pixabay

Готово 37 одсто Нијемаца вјерује да влада канцелара Фридриха Мерца вјероватно неће одслужити цијели мандат, који би требало да се заврши почетком 2029. године, показала је анкета агенције "Југов" за лист "Велт ам зонтаг".

Према анкети, 37 одсто испитаника сматра да је врло мало вјероватно да ће коалиција Хришћанско-демократске уније Њемачке/Хришћанско-социјалне уније /ЦДУ/ЦСУ/ и Социјалдемократске партије Њемачке /СПД/ остати на власти до краја мандата у прољеће 2029. године.

У међувремену, 53 одсто вјерује да ће Мерцова влада трајати до сљедећих избора, а девет одсто или није имало мишљење или је одбило да одговори.

Сумње у опстанак коалиције јаче су у источној Њемачкој него на западу. У источним покрајинама 42 одсто сматра да је рани колапс вјероватан, у поређењу са само 36 одсто у западној Њемачкој.

Анкета је спроведена од 17. до 19. децембра међу 1.010 учесника.

Ранија анкета института ИНСА за њемачки лист "Билд" показала је да само 22 одсто Нијемаца одобрава Мерцов учинак као канцелара.

Нијемци су гласали на ванредним савезним изборима 23. фебруара на којима је конзервативни блок ЦДУ/ЦСУ предвођен Мерцом побиједио са 28,6 одсто гласова, а слиједи га десничарска Алтернатива за Њемачку /АфД/ са рекордних 20,8 одсто

Vlada

Њемачка

Fridrih Merc

