Зечевић за АТВ: Штедња није ништа друго него одгођена потрошња

Штедња није ништа друго него одгођена потрошња. Ако ћемо планирати нешто зависи од нас самих али је то опција која је на нама свима, каже за АТВ Здравко Зечевић, извршни директор Друштва за управљање EДПФ-ом а.д.
"Свака штедња је добра. Када говоримо о депозитној штедњи, то је ствар повјерења. Кад год дајете паре на управљање ви дајете и своје повјерење. Љепота и ризик према нечему је у очима посматрача. Да би посматрач добро процијенио треба да има више информација за шта је потребно вријеме", рекао је Здравко Зечевић, извршни директор Друштва за управљање EДПФ-ом а.д.
Зечевић наглашава да већина са штедњом креће "од сутра", док је бит штедње је у акумулирању и каматама. Највећу предност имају млађи због дужег инвестиционог рока.
"Неко ко жели да донесе одлуку за наредни период требао би да има довољне импуте да би се за тако нешто опредијелио. Генерално мислим да смо сви склони неком одлагању и чекању бољих дана. Све инвестиционе одлуке на нашим просторима се сведу на двије тактике: даће Бог и не дао Бог", каже Зечевић и додаје "нисам до сада упознао никога ко је рекао да му је плата велика и да му је довољно.
Зечевић појашњава да постоји знање о томе да вриједност пензије неће бити као вриједност плате, при чему је и плата мала. Пореска олакшица коју је Република Српска увела још 2016. године, а побољшала 2019. године. Она гласи да су уплате у добровољни пензијски фонд до 1.200 КМ годишње ослобођене пореза.
"Штедња није ништа друго него одгођена потрошња. Ако ћемо планирати нешто зависи од нас самих али је то опција која је на нама свима. Свако ко има плату изнад минималца може са нама индивидуално да закључи уговор. Ако дате 61 КМ, а добијете 100 КМ, колики је принос? Сваки пут кад штедите код нас ви ћете успјети да зарадите 64%, све то без уплате послодавца", рекао је Зечевић.
Зечевић закључује да људи који су штедјели унутар одређеног пензијског плана, унутар одређене фирме након чега одлазе на боље, индивидуалци који уплаћују сами себи.
