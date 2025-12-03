Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

03.12.2025
Сваког мјесеца је издвајала мали дио џепарца и уплаћивала их на рачун, а годинама касније испоставило се да је зарадила.
Керол Алисон, 76-годишњакиња из Шкотске, остала је пријатно затечена када је током чишћења куће наишла на стару штедну књижицу из дјетињства. Радило се о рачуну на који је као девојчица уплаћивала свој скромни џепарац, укупно 2,5 фунте. Ипак, није ни слутила да ће тај мали износ, захваљујући деценијама обрачунате камате, данас вриједети чак 250 фунти.
Керолино дјетињство протекло је у Манили на Филипинима, али је често проводила вријеме код баке у Единбургу. Управо ју је бака, када је Керол имала само шест година, одвела у банку да отвори свој први рачун и научила је принципима штедње.
Тада је сваког мјесеца издвајала шилинге од џепарца и уплаћивала их на рачун. У то доба британска валута била је подељена на фунте, шилинге и пеније, једна фунта имала је вриједност 20 шилинга, а један шилинг 12 пенија.
Прошле су деценије, а Керол је потпуно заборавила на своју штедну књижицу. Прије смрти, њена бака ју је пронашла и вратила јој, али је књига опет завршила међу стварима и остала заборављена, све док је Керол недавно није поново открила док је сређивала кућу.
Вођена чисто знатижељом, понела ју је у банку без икаквих очекивања. Међутим, услиједио је шок.
"Била сам одушевљена и потајно захвална баки када су ми рекли да на рачуну имам 250 фунти. Питала сам их да ли је то стварно? Рекли су ми да је камата расла све ове године", испричала је Керол.
Ово искуство навело ју је да посавјетује друге да провјере старе штедне књижице и неактивне рачуне који можда негдје стоје. У Уједињеном Краљевству банке, након 15 година неактивности, преносе средства на тзв. Фонд за повраћај средстава (РФЛ), али власници и даље могу да подигну свој новац.
До сада је у фонд прикупљено преко 1,4 милијарде фунти, док су грађани повукли тек мали дио, мање од десет одсто укупне суме. Фонд постоји од 2011. године и у њему учествује више од 30 банака и грађевинских штедионица широм земље. Непотраживана средства користе се за хуманитарне пројекте.
"Пажљиво управљамо средствима која издвајамо за добротворне сврхе, али истовремено обезбјеђујемо довољно новца за исплату потраживања. Важно је да људи знају да њихов новац није изгубљен и да га могу затражити кад год пожеле", поручио је извршни директор фонда, Адријан Смит, пише Биз Портал.
