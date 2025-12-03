Медведев: НАТО је непријатељ

Извор:
СРНА
03.12.2025
21:08
Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев рекао је да је НАТО непријатељ Русије и да не може постојати заједнички Савјет НАТО-Русија.
Медведев је коментарисао одлуку Алијансе да распусти Савјет НАТО-Русија.
"НАТО је весело крештао због укидања Савјета НАТО-Русија. Морам да признам, дијелим њихово узбуђење. НАТО је наш непријатељ. О каквом `савјету` уопште говоримо?", објавио је Медведев на "Иксу".
Он је додао да "постоји само један начин да се поступа са непријатељима".
"Као што је Горки рекао: `Ако се непријатељ не преда, биће уништен`", навео је Медведев.
