Медведев: НАТО је непријатељ

Извор:

СРНА

03.12.2025

21:08

Медведев: НАТО је непријатељ
Фото: Танјуг/АП

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев рекао је да је НАТО непријатељ Русије и да не може постојати заједнички Савјет НАТО-Русија.

Медведев је коментарисао одлуку Алијансе да распусти Савјет НАТО-Русија.

"НАТО је весело крештао због укидања Савјета НАТО-Русија. Морам да признам, дијелим њихово узбуђење. НАТО је наш непријатељ. О каквом `савјету` уопште говоримо?", објавио је Медведев на "Иксу".

Он је додао да "постоји само један начин да се поступа са непријатељима".

"Као што је Горки рекао: `Ако се непријатељ не преда, биће уништен`", навео је Медведев.

