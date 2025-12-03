Logo
Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

АТВ

03.12.2025

Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

Значајан број чланова надзорних одбора великих државних енергетских компанија – Центренерго, Оператора система преноса гаса Украјине, Оператора тржишта, Украјинске дистрибутивне мреже и Енергетске компаније Украјине – биће лишен овлашћења.

"Премијерка Украјине Јулија Свириденко и ја смо разговарали о кадровској реформи у енергетском сектору. Темпо трансформације је задовољавајући и мора да обезбиједи потпуну транспарентност у управљању", саопштио је предсједник Украјине Володимир Зеленски на мрежи Икс.

Он је рекао да ће нови чланови у надзорне одборе бити именовани у децембру након јасне и фер процедуре.

Такође је наложио министру одбране Денису Шмигаљу да спроведе хитно поновно покретање надзорних одбора у сектору одбране.

"Управо кроз надзорне одборе се врши управљање и надзор интерних процеса у компанијама, и то мора бити осигурано сто посто", напоменуо је предсједник.

"Такође сам наложио премијерки да обавијести кључне партнере Украјине о мерама које предузима Кабинет министара како би се гарантовало повјерење у Украјину и украјинске институције", додао је Зеленски.

Средином новембра, влада је одобрила план за реорганизацију надзорних одбора и извршних тијела компанија у сектору горива и енергетике, постављајући рокове за надлежне органе.

Конкурсни избор независних чланова надзорног одбора Енергоатома почео је 26. новембра.

