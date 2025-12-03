Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Извор:
Курир
03.12.2025
18:09
Како се може видјети, овај аутомобил продаје се на огласима и може се наћи и за 450 евра, па чак и мање. Док су јелке које су у понуди и скупље.
Корисници друштвене мреже инстаграм приложили су и фотографију јелке која је са 63.359 динара снижена на 42.489. На огласима се јелке продају чак и за 129.000 динара.
"Двоумимо се да ли да купимо јелку од три метра или “Фијат Пунто” за те паре", упитао је један корисник инстаграма.
Корисници су збијали шале.
"Па јелку наравно јер не иде код механичара сваких 15 дана", наводи се у једном од коментара.
Корисници су навели да је и за јелку и кићење потребно улагање, те да је боље купити половног аутомобила, преноси Курир.
