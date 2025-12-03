Logo
Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Извор:

Курир

03.12.2025

18:09

Коментари:

0
Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Како се може вид‌јети, овај аутомобил продаје се на огласима и може се наћи и за 450 евра, па чак и мање. Док су јелке које су у понуди и скупље.

Корисници друштвене мреже инстаграм приложили су и фотографију јелке која је са 63.359 динара снижена на 42.489. На огласима се јелке продају чак и за 129.000 динара.

"Двоумимо се да ли да купимо јелку од три метра или “Фијат Пунто” за те паре", упитао је један корисник инстаграма.

Корисници су збијали шале.

Радник - Борац

Фудбал

Борац се вратио на прво мјесто - пао Радник

"Па јелку наравно јер не иде код механичара сваких 15 дана", наводи се у једном од коментара.

Корисници су навели да је и за јелку и кићење потребно улагање, те да је боље купити половног аутомобила, преноси Курир.

