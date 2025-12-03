Logo
Овај мали предмет привлачи новац - набавите га одмах

Агенције

03.12.2025

16:44

0
Овај мали предмет привлачи новац - набавите га одмах

Ако желите да привучете више новца и позитивне енергије у свој дом, Фенг Шуи нуди једноставно рјешење – метални звончић је мали предмет за привлачење богатства који морате да имате.

Његова мелодија не само да освјежава простор, већ активира просперитет и елиминише стагнирајуће енергије.

Зашто баш звончић?

Према древној кинеској традицији, метални звончићи од 6 или 8 цијеви повећавају енергију богатства и успјеха, док бамбус подржава здравље и породичну хармонију.

Новак Ђоковић

Тенис

''Ђоковић никада неће оборити мој рекорд од 64 Грен слема''

Звук мора бити чист и мелодичан – само тако разбија негативне вибрације и доноси виталност.

Гдје га поставити?

Али немојте правити грешку да га окачите било гдје: на примјер, забрањено је постављати звончић у купатилу, ходнику или изнад јаме, јер то блокира позитивне енергије.

Када пронађете идеалну локацију, посматрајте како ће се за неколико недјеља стрес међу људима који живе у стану смањити, њихово расположење ће се побољшати, а и њихова финансијска ситуација ће почети да се смирује

Најефикасније је при улазу или у дневном југоисточном углу, познатом као "кутак богатства".

Сребро

Економија

Завладала "сребрена грозница": Сребро привлачи све већу пажњу купаца

Избјегавајте спаваће собе и мјесто директно изнад кревета – ту звончић може ометати одмор. Боје попут црвене или златне појачавају ефекат, активирајући елемент ватре који покреће финансијску енергију, преноси "Крстарица".

Колико цијеви?

Шест до осам цијеви симболизује богатство, док пет одражава хармонију пет елемената (земља, вода, дрво, ватра, метал).

За још већи ефекат, поставите звончић напољу – на балкону, у дворишту или врту – јер природни вјетар стално покреће енергију.

Практична употреба у канцеларији или стану

Постављањем Фенг Шуи звончића у пословни простор можете повећати продуктивност и приход.

Код куће, његова присутност смањује стрес и доноси осјећај хармоније у неколико недјеља. Пазите само да га не качите у купатило, ходник или изнад било каквих "рупа“ у простору – то блокира позитивну енергију.

Хонг Конг

Свијет

Број жртава пожара у Хонг Конгу порастао на 159

Увођењем овог малог, али моћног предмет за привлачење богатства у ваш дом, Фенг Шуи метални звончић за богатство може постати кључ за отварање нових финансијских прилика и балансирање енергије око вас. Слушајте како његов звук доноси промјене и видите како простор оживљава око вас.

