Румунија разнијела украјински дрон, објављен снимак

Извор:

Агенције

03.12.2025

17:25

Коментари:

0
Румуни разнијели украјински дрон
Фото: Screenshot

Румунска војска је разнијела морски дрон који је угрожавао навигацију у Црном мору, саопштило је данас румунско Министарство одбране, усред растућих забринутости због ризика по пловидбу у том подручју повезаним са сукобом Русије и Украјине.

Министарство је навело да је дрон, који је пронађен на око 65 километара источно од Констанце, био модел "Си Бејби".

Ради се о поморском дрону који је развила Украјина.

Портпарол румунског Министарства одбране одбио је да прецизира из које земље дрон потиче, али је потврдио да се ради о "Си Бејби" дрону.

Безбједносна служба Украјине није жељела да коментарише у вријеме објављивања вијести.

"Интервентни тим је добио одобрење да неутралише идентификовани објекат, у складу са важећим оперативним процедурама, и око 13.00, поморски дрон је уништен контролисаном детонацијом“, наводи се у саопштењу Министарства одбране.

Rumunija

Украјина

Русија

dron

Коментари (0)
