Румунија разнијела украјински дрон, објављен снимак

03.12.2025
Румунска војска је разнијела морски дрон који је угрожавао навигацију у Црном мору, саопштило је данас румунско Министарство одбране, усред растућих забринутости због ризика по пловидбу у том подручју повезаним са сукобом Русије и Украјине.
Министарство је навело да је дрон, који је пронађен на око 65 километара источно од Констанце, био модел "Си Бејби".
Ради се о поморском дрону који је развила Украјина.
Портпарол румунског Министарства одбране одбио је да прецизира из које земље дрон потиче, али је потврдио да се ради о "Си Бејби" дрону.
Безбједносна служба Украјине није жељела да коментарише у вријеме објављивања вијести.
"Интервентни тим је добио одобрење да неутралише идентификовани објекат, у складу са важећим оперативним процедурама, и око 13.00, поморски дрон је уништен контролисаном детонацијом“, наводи се у саопштењу Министарства одбране.
🇷🇴🇺🇦 The Romanian military destroyed a Ukrainian Sea Baby-type unmanned surface vessel (USV) in the Black Sea waters on Wednesday.— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 3, 2025
According to the statement from Romania's Ministry of National Defence, the Ukrainian naval drone was detected approx. 36 nautical miles from the… pic.twitter.com/EvoQ3J78MN
