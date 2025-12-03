Хрватска ће Србији задати јак ударац: Београду запријећено из Загреба

Извор:
"Хрватска ће Србији задати врло конкретан и јак ударац", дио је наслова текста на порталу "Дневно.хр", у којем се најављује још једна рампа Хрватске на путу Србије ка Европској унији.
Портал заправо цитира изјаву хрватског министра одбране Ивана Анушића у којој он отворено признаје како је Загреб спреман да "Србији блокира улазак у ЕУ".
"Анушић је ових дана јасно дао до знања оно о чему се дуго нагађало - Хрватска је спремна блокирати Србији улазак у Европску унију уколико се не ријеши питање несталих", пише "Дневно.хр" у чланку у којем Анушић даље наставља да оптужује Србију да на неадекватан начин учествује у решавању питања отворених након рата на простору бивше Југославије.
Он је отворено запријетио да, уколико Срби кажу да не желе да дају податке о несталима или их немају, "наравно да ће бити на столу и њихов улазак у Европску унију".
"Срби морају испоштовати све законе и све што смо и ми били приморани испоштовати онда када је Хрватска улазила у Европску унију. Такав процес чека и Србију. И ми наравно очекујемо од Србије да испоручи документацију о несталима. И наравно да ће једна од тема разговора бити хоће ли Хрватска дати подршку, зелено свјетло уласку Србије у Европску унију. Питање је да ли Србија уопште жели да уђе у ЕУ. То је питање свих питања", навео је Анушић.
Према наводима "Дневно.хр", такав став о Србији и њеном путу у Европску унију имају и у канцеларији предсједника Хрватске Зорана Милановића.
"Без обзира на то хоће ли и када Србија ући у ЕУ, питање несталих мора да се ријеши", речено је из Милановићеве канцеларије хрватском РТЛ-у на који се "Дневно.хр" позива.
Тај портал затим подсјећа како годинама и дио чланова Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) и дио посланика десног спектра заговара блокаду Србије у приступним преговорима о чланству у ЕУ.
"Тај став је својевремено заговарао Мостов Миро Буљ, који је истицао да је то једини начин рјешавања питања несталих", истиче хрватски портал.
Потом у читаву причу у којој се Србија представља као главни кривац за све билатералне проблема на релацији Загреб-Београд, овај медиј укључује и хрватског премијера Андреја Пленковића.
"Није непознаница да је Пленковић почетком јула 2023, поводом десете годишњице уласка Хрватске у Европску унију, најављивао како ће Хрватска настојати да ријеши билатералне проблеме са сусједним земљама без блокирања њиховог европског пута, а сада када је постало јасно да са Србима нема помака мирним и цивилизованим путем Анушић је у премијерово име најавио могућу блокаду српског пута у Унију, што је у добром дијелу јавности и међу бранитељском популацијом наишло на одобравање, и што је схваћено поприлично озбиљно, што раније није био случај", закључује "Дневно.хр".
