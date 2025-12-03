Logo
Large banner

Хрватска ће Србији задати јак ударац: Београду запријећено из Загреба

Извор:

Курир

03.12.2025

17:17

Коментари:

1
Хрватска ће Србији задати јак ударац: Београду запријећено из Загреба

"Хрватска ће Србији задати врло конкретан и јак ударац", дио је наслова текста на порталу "Дневно.хр", у којем се најављује још једна рампа Хрватске на путу Србије ка Европској унији.

Портал заправо цитира изјаву хрватског министра одбране Ивана Анушића у којој он отворено признаје како је Загреб спреман да "Србији блокира улазак у ЕУ".

eskort dama pixabay

БиХ

У Бањалуци 14 ескорт огласа, али други град је рекордер

"Анушић је ових дана јасно дао до знања оно о чему се дуго нагађало - Хрватска је спремна блокирати Србији улазак у Европску унију уколико се не ријеши питање несталих", пише "Дневно.хр" у чланку у којем Анушић даље наставља да оптужује Србију да на неадекватан начин учествује у решавању питања отворених након рата на простору бивше Југославије.

Он је отворено запријетио да, уколико Срби кажу да не желе да дају податке о несталима или их немају, "наравно да ће бити на столу и њихов улазак у Европску унију".

"Срби морају испоштовати све законе и све што смо и ми били приморани испоштовати онда када је Хрватска улазила у Европску унију. Такав процес чека и Србију. И ми наравно очекујемо од Србије да испоручи документацију о несталима. И наравно да ће једна од тема разговора бити хоће ли Хрватска дати подршку, зелено свјетло уласку Србије у Европску унију. Питање је да ли Србија уопште жели да уђе у ЕУ. То је питање свих питања", навео је Анушић.

Према наводима "Дневно.хр", такав став о Србији и њеном путу у Европску унију имају и у канцеларији предсједника Хрватске Зорана Милановића.

Колица

Друштво

Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

"Без обзира на то хоће ли и када Србија ући у ЕУ, питање несталих мора да се ријеши", речено је из Милановићеве канцеларије хрватском РТЛ-у на који се "Дневно.хр" позива.

Тај портал затим подсјећа како годинама и дио чланова Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) и дио посланика десног спектра заговара блокаду Србије у приступним преговорима о чланству у ЕУ.

"Тај став је својевремено заговарао Мостов Миро Буљ, који је истицао да је то једини начин рјешавања питања несталих", истиче хрватски портал.

Потом у читаву причу у којој се Србија представља као главни кривац за све билатералне проблема на релацији Загреб-Београд, овај медиј укључује и хрватског премијера Андреја Пленковића.

Телефон

Друштво

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

"Није непознаница да је Пленковић почетком јула 2023, поводом десете годишњице уласка Хрватске у Европску унију, најављивао како ће Хрватска настојати да ријеши билатералне проблеме са сусједним земљама без блокирања њиховог европског пута, а сада када је постало јасно да са Србима нема помака мирним и цивилизованим путем Анушић је у премијерово име најавио могућу блокаду српског пута у Унију, што је у добром дијелу јавности и међу бранитељском популацијом наишло на одобравање, и што је схваћено поприлично озбиљно, што раније није био случај", закључује "Дневно.хр".

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Србија

Загреб

Београд

Европска унија

EU

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Виц дана: Заборавни Мујо

Вицеви

Виц дана: Заборавни Мујо

4 ч

0
Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Хроника

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

4 ч

0
Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

Свијет

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

4 ч

0
Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Република Српска

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

4 ч

0

Више из рубрике

Nesanica telefon krevet

Регион

Насјела на "романтичну превару" и остала без неколико хиљада евра

5 ч

0
Радник пао са скеле високе 10 метара на градилишту

Регион

Радник пао са скеле високе 10 метара на градилишту

10 ч

0
Малољетници у Црној Гори крали, родитељи процесуирани

Регион

Малољетници у Црној Гори крали, родитељи процесуирани

23 ч

0
Опрез: Поново се појавио лажни новац, овако га препознајте

Регион

Опрез: Поново се појавио лажни новац, овако га препознајте

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner