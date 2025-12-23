Logo
Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Извор:

СРНА

23.12.2025

22:53

Коментари:

0
Пуцњава у Денверу, убијен полицајац
Фото: Tanjug/AP/The Denver Post/Hyoung Chang

Припадник полиције Сједињених Америчких Држава убијен је данас у пуцњави у Вилмингтону у савезној државе Делавер, пренио је Ројтерс.

До пуцњаве је дошло око 14 часова по локалном, односно 20 часова по централноевропском времену, након чега су полицијске снаге ухапсиле осумњиченог.

- Потврђено је да је један полицајац из Делваера убијен током инцидента. Настављамо да процењујемо да ли је узроковано још штете - наводи се у саопштењу полиције.

У саопштењу се наводи да се јавности избјегава подручје пуцњаве док траје истрага.

