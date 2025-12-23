Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Извор:
СРНА
23.12.2025
22:53
Коментари:0
Припадник полиције Сједињених Америчких Држава убијен је данас у пуцњави у Вилмингтону у савезној државе Делавер, пренио је Ројтерс.
До пуцњаве је дошло око 14 часова по локалном, односно 20 часова по централноевропском времену, након чега су полицијске снаге ухапсиле осумњиченог.
- Потврђено је да је један полицајац из Делваера убијен током инцидента. Настављамо да процењујемо да ли је узроковано још штете - наводи се у саопштењу полиције.
У саопштењу се наводи да се јавности избјегава подручје пуцњаве док траје истрага.
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
53
22
40
22
37
22
32
22
18
Тренутно на програму