Бака Прасе открио чега се боји након паљења аутомобила

Извор:
Информер
23.02.2026
21:10
Коментари:0
Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, проговорио је о инциденту када му је запаљен аутомобил.
Припадници полиције, подсјетимо, ухапсили су Зорана Ристова (23), осумњиченог да је запалио аутомобил јутјубера.
"Ухватили су момка који је запалио мој ауто, али ко заправо стоји иза тога још увијек се не зна", започео је Богдан, који је потом објаснио да ли се плаши за своју безбједност:
"Знам да постоји шанса да се мени нешто деси, али се не плашим јер сам сигуран у своје обезбјеђење. Мада, ако је неко спреман да ми запали ауто, ко зна на шта је још спреман. Размишљам шта би могло да се деси људима који су мени блиски и то је једини стрес који имам, преноси Информер.
Открио је и због чега је аутомобил био паркиран на мјесту за инвалиде.
"То је приватан паркинг, а не јавна зона па да не смије да се стане на инвалидско мјесто. Мјесто је у власништву локала који су ми дали да ту паркирам и то место је под рампом", рекао је Бака Прасе у подкасту Телкаст.
