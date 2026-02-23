Logo
Трагедија у дому познатог пјевача: Објављене тужне вијести

Телеграф

23.02.2026

17:45

Породицу Шекија Турковића задесио је велики губитак.

Наиме, његов брат од стрица, Решко Турковић, који се такође бави пјевањем, остао је без супруге.

Поводом ове трагедије огласио се и Шеки Турковић, који се у тренутку велике породичне трагедије налазио у Америци.

Шеки је испричао да је његова снаја заправо себи одузела живот, а онда је признао да је никада није ни упознао, али да му је јако жао изгубљеног живота.

- Јесте, она се убила, убила се док сам ја био овјде. Чуо сам, али не знам детаље. Са Решком сам у добрим односима, али се мени никако не јавља. Понекад се сретнемо на весељу неком, али се сада нисам чуо са њим, јер овдје немам његов број, у Београду га имам, али нема ко да ми га пошаље - казао је Шеки за Телеграф.рс.

- Мене је брат звао из Њемачке и рекао ми је за тај случај. Жао ми је, стварно ми је жао, али... Шта ја знам! Ја њу уопште не познајем, никада је нисам видио. Жалим случај стварно и нисам се чуо са Решком. Видјели смо се прије двије године на неком весељу, када је наш рођак правио сунет, тамо смо јзаједно - рекао је Шеки Турковић.

