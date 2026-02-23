Ђоле Ђогани се иселио из породичног дома?

Извор:
Гранд
23.02.2026
14:33
Коментари:0
Ђоле Ђогани се иселио из породичног стана у којем су он и Весна живјели са њиховом дјецом, пишу домаћи медији.
Наводни, естрадни пар је одлучио да стави тачку на свој брак послије 20 година. Денсер је изнио дио ствари и привремено се преселио на другу адресу, док су пјевачица и дјеца остали у породичном стану. Извори истичу да је разлаз протекао без великих драма, пишу медији.
Овим поводом се огласила Ђолетова бивша супруга, пјевачица Слађа Делибашић која истиче да сумња у истинитост ових тврдњи:
“Ја ћу радо да га примим назад, имам велику кућу. Ма, не верујем да је то истина. Неко је то негде истрачарио. Нема разлога за тако нешто. Они су складан пар и имају двоје деце. Покушала сам да их добијем, звала сам и њу и њега, али се не јављају”, рекла је Слађа.
(ГрандТВ)
Сцена
7 ч0
Сцена
2 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Најновије
Најчитаније
16
21
16
19
16
13
16
11
16
06
Тренутно на програму