Ђоле Ђогани се иселио из породичног дома?

Извор:

Гранд

23.02.2026

14:33

Коментари:

0
Ђоле Ђогани се иселио из породичног дома?

Ђоле Ђогани се иселио из породичног стана у којем су он и Весна живјели са њиховом дјецом, пишу домаћи медији.

Наводни, естрадни пар је одлучио да стави тачку на свој брак послије 20 година. Денсер је изнио дио ствари и привремено се преселио на другу адресу, док су пјевачица и д‌јеца остали у породичном стану. Извори истичу да је разлаз протекао без великих драма, пишу медији.

Овим поводом се огласила Ђолетова бивша супруга, пјевачица Слађа Делибашић која истиче да сумња у истинитост ових тврдњи:

“Ја ћу радо да га примим назад, имам велику кућу. Ма, не верујем да је то истина. Неко је то негде истрачарио. Нема разлога за тако нешто. Они су складан пар и имају двоје деце. Покушала сам да их добијем, звала сам и њу и њега, али се не јављају”, рекла је Слађа.

(ГрандТВ)

Đole Đogani

