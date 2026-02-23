Logo
Признала да се бави проституцијом, па сад провоцира

Вики Митровић прославила се учешћем у ријалити програму "Задруга" гдје је низала скандале. Она је тада говорила о турбулентној прошлости, браку у који је ушла са свега 15 година, али и о најстаријем занату.

Вики Митровић се прилично повукла из јавности, али не и са друштвених мрежа. Она је отворила сајт за одрасле гдје продаје интимне фотографије, а сада је многе запрепастила изазовном фотографијом коју је објавила на Инстаграму.

Она је позирала у провидном доњем вешу, а поред облина су у први план дошле њене тетоваже које има изнад груди, на рукама и на нози.

Имала турбулентан живот

Иначе, Викторија је у брак са Робертом Митровићем ступила са 15 година и са њим има ћерку. Док је била у ријалитију признала је да се бавила проституцијом, а касније је све порекла.

- Признала сам у једном тренутку да се бавим проституцијом, јер су кренуле приче да сам оваква или онаква. Наравно, шалила сам се на свој рачун. И знам да ми то није требало. Самим тим што сам то признала, сви су повезали да се бавим проституцијом. -Не бавим се тиме. Имала сам дечка са којим сам била годину и по дана. Наравно да су ме момци частили. Одводили су ме на ручак, путовање, купе ми ташну... Један ми је дао 1.000 евра. Повремено смо се виђали. У комбинацијама понекад буде и стотка - објаснила је Митровићева за Блиц тада.

"Мајка ме оставила, отац злостављао"

Подсјетимо, Вики је током ријалитија говорила и о трауматичном одрастању.

- Моја мајка ме је оставила због другог мушкарца са којим је и дан данас, не могу да кажем да је се стидим, али да, требало би да је се стидим, а сигурна сам да се и она мене стиди, јер ме је оставила са баком и деком који су ме одгајили. Мој отац ме јесте малтретирао и злостављао, имао је неке испаде, зато сам се ја тако рано удала и отишла са Робертом - рекла је она тада.

